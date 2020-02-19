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Tüm ilaçlara yüzde 12.10 zam yapıldı! Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan kararla tıbbi ilaçlara yüzde 12.10 zam yapıldı. Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Değerlendirme Komisyonu'nundan yapılan açıklamada 2020 yılı için yapılan zamlı tarife detaylı olarak anlatıldı.

Tıbbi ürünlerin fiyatlandırılması

Komisyondan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2'nci maddesinin ikinci fıkrası gereği 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 3,4037 TL'den 3,8155 TL'ye artırılmıştır.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2'nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 11,75 TL ve 6,15 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2'nci maddesinin onuncu fıkrası gereği Avro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 13,17 TL ve 6,89 TL olarak güncellenmiştir.

Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması kararı alınmıştır.

Yeni fiyatlar 19.02.2020 tarihinden itibaren geçerlidir.

İlaç firmaları bu zammı bekliyordu

Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Yapılan zamla birlikte Türkiye’de bulunamayan ilaçların bulunabilirliği de artmış olacak. Bizim için önemli olan buydu. Bazı ilaç firmaları bu zammı bekliyordu.

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