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Podolski'nin, berber koltuğunda çay keyfi

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, berber koltuğunda kişisel bakımı yapılırken ince belli bardakta çay yudumlayıp, berberinin ateş şovuyla eğlenceli vakit geçirdi.

Fraport TAV Antalyaspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Lukas Podolski, transferinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.

Türk çayına ilgisiyle tanınan ve her fırsatta 'ince belli' olarak bilinen bardaktan çay içmeyi seven Podolski, saç kesimi için Türk berber tercih etmesiyle dikkati çekti. Kişisel bakım yapılırken berberinin ateş şovuyla eğlenceli vakit geçiren yıldız futbolcu, berber koltuğunda da elinden ince belli bardağı bırakmadı. Berberinin ateş şovu sırasında çay keyfi yapan Podolski, bu eğlenceli anı sosyal medya hesabının hikayeler bölümünde paylaştı.

Antalyaspor formasıyla performansını yükseltmek için ekstra antrenmanlar yapan Podolski, sosyal medya hesabından kenti gezdiği anları gösteren fotoğraflar da paylaştı. Kentin turistik yerlerini gezen yıldız futbolcu, Antalya'nın güneşli havasında tarihi ve doğal güzelliklerle sık sık fotoğraf çektirip, bu anları milyonlarca takipçisiyle paylaşıyor. Paylaşımlarında Türkiye'ye sevgisini yorumlarına yansıtan Podolski'yi, taraftar 'içimizden biri gibi' sözleriyle tanımladı.

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