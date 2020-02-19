Sopalarla trans bireyin evini basmışlardı! Sanıklara toplam 32 yıl ceza verildi

AVCILAR’da 2016 yılında, dairesine gittiği sırada aralarında bina sakinlerinin de bulunduğu eli sopalı 15 kişilik bir grup "Sizi burada yaşatmayacağız” tehditlerinde bulunarak trans bireyi evinden çıkarmaya çalışmıştı. Sanıklara toplamda 32 yıl hapis cezası verildi.

M.P. telefonla dört arkadaşını aradı. Olay yerine gelen diğer trans bireyler ile mahalle sakinleri arasında kavga yaşandı.

Şikayet üzerine trans bireylere saldırdığı iddia edilen bina sakinleri Mehmet Çetin Durmaz (51) ve yeğeni Muhsin Durmaz (23) ile yakını Muhsin Durmaz (38) hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında ‘yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret ve tehdit’ suçlarından iddianame düzenlendi.

32 yıl ceza verildi

Hürriyet'in haberine göre Küçükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklara ‘gece konut dokunulmazlığı’ ve ‘tehdit’ suçlarından toplamda 10’ar yıl 8’er ay hapis cezası verdi. Ayrıca hakaret suçundan toplamda 40 bin lira para cezası da verildi.

Trans bireyin avukatı itiraz etti

Mahkeme trans birey M.P. hakkında ise sanık Mehmet Durmaz’ı tehdit suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Mahkemenin gerekçeli kararı açıklanmasının ardından trans birey M.P.’nin avukatı 10 aylık hapis cezasına itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.