Volkan Demirel'den Ozan Tufan'a derbi taktiği

Futbolculuğunda Galatasaray derbilerinde çok başarılı olan Volkan Demirel, Ozan Tufan'a derbiyle ilgili taktikler verdi.

Süper Lig’de 23. haftada Galatasaray derbisine çıkacak Fenerbahçe’de sahaya Ozan Tufan kaptan olarak çıkacak. Emre Belözoğlu’nun sakatlığı, Hasan Ali Kaldırım’ın da henüz hazır olmaması sebebiyle şu anda saha içi liderliğinde Ozan’ın büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

Emre ve Volkan sahip çıktı

Milliyet'in haberine göre; Hasan Ali sahada yer alsa bile Ozan’ın daha fazla sorumluluk alması ve takıma liderlik etmesi isteniyor. Son haftalarda biraz da kart çekincesi ve hakem hatalarının sıklığından stresli anlar yaşayan genç futbolcuya, kaptan Emre Belözoğlu ve antrenör Volkan Demirel sahip çıktı. Formunda da düşüş olan Ozan’la iki ismin görüşmeler yaptığı aktarıldı. Dev derbide sahada nasıl durması gerektiği, rakiple nasıl iletişim kurması gerektiği ve taraftar baskısı hep detaylı olarak anlatıldı.





''Psikolojik üstünlük hep bizde, bunu unutma''

Futbolculuğunda Galatasaray derbilerinde çok başarılı olan Volkan Demirel’in; “Kadıköy’deki derbilerde psikolojik üstünlük hep bizde, bunu unutma. Isınmaya çıktığımız andan itibaren bu üstünlüğü rakibe de yansıtmak gerek. Taraftarla takım bütünleşirse derbide tüm kontrolü alırız” dediği öğrenildi.

Ozan Tufan’a büyük iş düşecek

Emre Belözoğlu’nun da hem taktiksel hem de motivasyon anlamında bir konuşma yaptığı bildirildi. Öte yandan Gustavo’nun cezalı olması, Emre’nin de sakatlığı nedeniyle Ozan Tufan’a büyük iş düşecek. Ersun Yanal da bu nedenle genç öğrencisine önemli görevle yükleyecek.





Beşiktaş derbisi örnek gösteriliyor

Sarı-lacivertli ekipte Galatasaray derbisinde orta sahanın en önemli ismi olacak Ozan Tufan’a örnek olarak Beşiktaş maçı gösteriliyor. Ligin 16. haftasında siyah-beyazlıları 3-1 deviren Fenerbahçe’de maça kaptan çıkan Ozan’a o maçtaki psikolojisi anımsatıldı. Hem attığı şık gol hem takıma liderlik etmesi hem de performansının Galatasaray maçında da tekrarlanması gerektiği kaydedildi.