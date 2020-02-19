İstanbul Sözleşmesiyle ilgili çarpıcı kulis Erdoğan milletvekillerine söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhafazakar kesimlerin hedefindeki İstanbul sözleşmeyle ilgili çalışma yaptırdığını belirterek "gözden geçirecekleri" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde bir grup milletvekiliyle kahvaltılı toplantıda buluştu. Erdoğan başkanlığında 3 saat süren toplantıda, milletvekilleri illerindeki sorunları ve teşkilatlardan gelen talepleri iletti.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın imzalı kulis habere göre toplantıda kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi taraf ülkelere yükümlülükler getiren "İstanbul Sözleşmesi" de gündeme geldi.

İstanbul Sözleşmesi 'gözden geçirilecek'

Toplantıda gündeme gelen konulardan birisi de kadına İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" oldu.

Bazı milletvekilleri son yıllarda evlilik yaşının yükseldiğini, bu durumun doğum oranının düşmesine neden olduğu, nüfusun yaşlandığını belirterek özellikle üniversite öğrencilerine evliliği teşvik edici düzenleme yapılması önerisinde bulundu.

"Çalışma yaptırıyoruz"

Bunun üzerine Erdoğan, bu konuların eski TBMM Başkanları'ndan oluşan Yüksek İstişare Kurulu toplantısında da gündeme geldiğine dikkat çekti.

Bu çerçevede, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili eleştiriler bulunduğunu anımsatan Erdoğan, "İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden gözden geçirmemiz gerek. Onunla ilgili bir çalışma yaptırıyoruz" bilgisini paylaştı.

İstanbul sözleşmesi nedir?

"Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi", 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da yapılan Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısında için imzaya açıldığı için "İstanbul Sözleşmesi" olarak anılıyor.

Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu sözleşme 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi. Sözleşme taraf ülkelere, kadınlara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığı önleyecek gerekli yasal ve diğer önlemleri alma yükümlülüğü getiriyor.

Cinsiyet eşitliği ilkesi

Anayasa dahil iç mevzuata cinsiyet eşitliği ilkesini dahil etme ve uygulanmasını sağlama zorunluluğu getiren sözleşme, "cinsel yönelim" de dahil hiçbir şekilde ayrımcılık yapılamayacağını hükme bağlıyor.

Son dönemde ise bazı muhafazakar çevreler ve yayın organları, toplumsal cinsiyet rollerin eşitlenmesinin "Türk aile yapısına zarar vereceği" gerekçesiyle sözleşmeyi eleştiriyor ve Türkiye'nin anlaşmadan çekilmesi gerektiğini savunuyor.