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Koronavirüs ölümleri 2 bini aştı Çin hükümeti saklıyor

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılmaya başlayan ölümcül virüsün neden olduğu ölüm sayısı 2 bin 5'e yükseldi. Ölü sayısının daha da yüksek olduğu ve Çin hükümetinin gerçekleri sakladığı iddia ediliyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüs vakalarının sayısının 74 bin 185'e çıktığını duyurdu.Komisyondan yapılan açıklamada, ölümlerin ise 2 bin 5'e yükseldiği belirtildi.

Açıklanmayan ölümler var

Resmi açıklama 2 bin seviyesinde olsa da ülkede ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının çok daha fazla olduğu söyleniyor.Durumu şüpheli olan vakaların sayısı 5 bin 248’e, müşahede altındakilerin sayısı ise 135 bin 881’e gerilerken, salgından iyileşerek taburcu olanların sayısı 14 bin 376’ya ulaştı.Diğer yandan vaka sayısı Hong Kong’da 62’ye yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak açıklandı.

1749 yeni vaka daha

Bu arada son 24 saatte 136 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 1749 yeni vaka saptandı.Söz konusu yeni can kayıplarının 132’si, yeni vakaların da 1693’ü Kovid-19 salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde gerçekleşti.

Yaşlılarda ölüm oranı daha yüksek

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin daha önce salgının karakteristiğine yönelik yayımladığı raporda, yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtilmişti.

Ülkede 11 Şubat’a kadar 1023 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, Kovid-19’un neden olduğu ölümlerin yüzde 30,2'sinin 60-69 yaş aralığında, yüzde 30,5'inin 70-79 yaş aralığında, yüzde 20,3'ünün de 80 yaş ve üzerindekilerde gerçekleştiği kaydedilmişti.

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