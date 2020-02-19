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Beşiktaş'ta Mircea Lucescu belirsizliği

Beşiktaş'ta futbol yapılanma sorumlusu Erdal Torunoğulları, Rumen futbol adamı Mircea Lucescu ile ilgili henüz bir karar almadıklarını söyledi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından, Mircea Lucescu'nun danışman olarak siyah beyazlı kulüpte göreve başlaması gündeme gelmişti.

74 yaşındaki Lucescu ile görüşen yönetim kurulu, transfer ve futbol planlanmasında bilgisine başvurulması düşünülen Rumen çalıştırıcı ile ilgili kararını henüz vermedi.

Siyah beyazlı yönetimde futbol yapılanması görevinde bulunan Erdal Torunoğulları, NTV'ye yaptığı açıklamada Lucescu'nun öncelikli gündem maddeleri arasında yer almadığını söyledi.

''Lucescu hakkında karar almadık''
Rumen teknik adama saygı duyduğunu vurgulayan Torunoğlulları,"Mircea Lucescu'yu tanıyan ve kendisi ile futbol sohbeti yapan biriyim. Bilgisi ve tecrübesi üst düzeyde olan bir futbol adamıdır. Ancak Beşiktaş'ta görev alıp almayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Henüz yönetim kurulunda Lucescu hakkında karar almadık. Beşiktaş'ta üstleneceği görev ve kulübe katkısını detaylı olarak konuşup ortaya koymamız gerekiyor. Bir sonraki toplantıda bu konuyu değerlendiririz." şeklinde konuştu.

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