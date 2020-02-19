Gaziantep'teki rezil görüntülere soruşturma

Gaziantep'te bir ilkokulda çekilen görüntüler sosyal medyayı salladı. Öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen görevden alınırken hakkında soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te bir velinin gizlice çektiği görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde sözleşmeli öğretmenin, sınıf içerisinde öğrencilerine uyguladığı şiddet yer alıyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından öğretmenin okulla ilişiği kesilirken soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olay Göllüce Mahallesi’nde bulunan Sadettin Batmazoğlu İlkokulu’nda meydana geldi. Okulda sözleşmeli öğretmen olarak yaklaşık 15 gün önce göreve başlayan, Hatice K.'nın sınıfta bulunan öğrencileri tokatlaması bir veli tarafından görüntülendi.

Onlar daha çocuk!

Çekilen görüntülerde, Hatice K.’nın öğrencilerinin yüzüne vurduğu ve yere yatırarak kulağını çektiği görüldü. Okul müdürüne yapılan şikayet üzerine, Hatice K., okuldan gönderildi. Öğretmenin okul yönetimine çocuklara çok yaramaz oldukları için şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.

Yaşanan olaya tepki gösteren ve gerekenin yapılmasını istediğini ifade eden veli İsmail Güneş ise, "Şiddetin olması hiç hoş olmamış. Ben de 8 yıl bu okulda okudum. Mezun oldum. Gerek öğretmenlerimiz, gerekse de müdürlerimizden çok memnunduk. Ama dün olan olayı kınıyorum. Okul müdürümüz gerekeni yapmış. Milli Eğitim Müdürlüğünün de gerekeni yapmasını istiyoruz. Öğretmeni okuldan atmışlar. Çocuklarımızı biz güvenli bir şekilde okula yolluyoruz. Onlara teslim ediyoruz. Ama öğretmenler çocuklara şiddet uygularsa onlardan sağlıklı bir gelecek bekleyemeyiz” dedi.