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ABD casus uçakları Türk gemisinin peşine takıldı

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Rum medyası, ABD'ye ait 'casus uçakların' son dönemlerde Doğu Akdeniz'de uçuşlarını sıklaştırdığını belirterek, gelişmeyi "Doğu Akdeniz, ABD casus uçaklarıyla dolu" başlıkları ile duyurdu.

ABD'ye ait casus uçakların Yavuz Sondaj gemisinin etrafında dolaştığını belirten Rum medyası, "ABD'ye ait casus uçaklar her gün bölgede dolaşmaya başladı" diye yazdı. Uçakların Rum havaalanlarını kullandığına işaret edilen haberlerde, havada Dornier C-146A tipi 4 farklı uçağın dolaştığı kaydedildi.

Rum Fileleftheros gazetesi, Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait 'Lockheed 130H' uçaklarının da Baf Havalimanı'na indiğini yazdı.

Gazete İsrail'e ait G550 casus uçağı ile Fransa'ya ait NorthopGrumman E2C Hawkeye uçaklarının da bölgede uçuşlar yaptığını belirtti.

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