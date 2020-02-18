HABER /  YEREL
ADV Çocuklara özel fırsat ürünlerini kaçırmayın
ADV Ödüllü bilgi ve kültür yarışması

Yasa dışı silah ticareti yapan şüpheli Zonguldak'ta yakalandı

Demirören Haber Ajansı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde jandarmanın, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla O.K.'nin (31) evine düzenlediği operasyonda 3 tabanca ele geçirildi.

ZONGULDAK İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ilçede yaşayan O.K.'nin yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Eve yapılan baskında 3 adet tabanca, mermiler, çeşitli boyutlarda bıçaklar ve çeşitli silah malzemeleri ele geçirildi.

'Yasa dışı silah ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan O.K., işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Başsavcılık Gezi davası kararına itiraz edecek
İbrahim Kalın'dan Abdullah Gül ve Gezi Parkı açıklaması
Beşiktaş'tan kural hatası açıklaması: Cezalandırın
Manisa'da korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu?
Samsun'da bir kadını darp edip polise hakaret ettiği iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılanmasına gelecek ay başlanacak
ÖNCEKİ HABERLER
AB'nin Akdeniz operasyonu tartışma konusu oldu
Barcelona, Mustafa Kapı'yı istiyor
TBMM Genel Kurulunda 'Gezi davası' tartışması
Borsa günü düşüşle tamamladı
Altının kilogramı 309 bin 600 liraya yükseldi
2020 kandilleri tarihleri ne zaman Diyanet dini günler takvimi
Yorumlar