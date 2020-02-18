Yasa dışı silah ticareti yapan şüpheli Zonguldak'ta yakalandı
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde jandarmanın, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla O.K.'nin (31) evine düzenlediği operasyonda 3 tabanca ele geçirildi.
ZONGULDAK İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ilçede yaşayan O.K.'nin yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Eve yapılan baskında 3 adet tabanca, mermiler, çeşitli boyutlarda bıçaklar ve çeşitli silah malzemeleri ele geçirildi.
'Yasa dışı silah ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan O.K., işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.