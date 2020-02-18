Malatya'da FETÖ operasyonu: 13 yakalama kararı

FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla haklarında arama kararı olan 13 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da polis ekipleri, haklarında FETÖ/PDY üyesi olma suçundan yakalama kararı bulunan 13 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

13 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda, aralarında meslekten ihraç eski emniyet görevlisinin de bulunduğu şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.