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Aracıyla çarpıp şarampole düşürdü ardından pompalı tüfekle öldürdü

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KONYA'da çiftçilik yapan Ramazan Ç. isimli şahıs, husumetli olduğu Hasan İlaslan'ın aracına çarparak önce şarampole yuvarladı. Ardından aracın yanına gidip pompalı tüfekle İlaslan'ın üzerine ateş açtı. Hasan İlaslan vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle hayatını kaybederken, Ramazan Ç. isimli katil polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Konya'da çiftçilik yapan Ramazan Ç., peşine düştüğü husumetlisi Hasan İshak İlaslan'ın otomobiline önce aracıyla çarptı ardından pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Kaçan Ramazan Ç.,  polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Husumetlisinin aracının şarampole yuvarlanmasını sağladı

Olay, saat 13.00 sıralarında Konya- Adana karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi. Ramazan Ç. otomobiliyle, husumetli olduğu 4 çocuk babası çiftçi Hasan İsak İlaslan'ın peşine düştü. Bir süre sonra Ramazan Ç., otomobiliyle İlaslan yönetimindeki otomobile arkadan çarpıp, şarampole düşmesini sağladı.

Pompalı tüfekle ateş açıp öldürdü 

Ramazan Ç., aracından inip direksiyon başındaki İlaslan'a pompalı tüfekle ateş açtı. İlaslan, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Ramazan Ç. ise otomobilini terk edip kaçtı.

Tüm müdahalelere rağmen  Hasan İlaslan kurtarılamadı

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Hasan İshak İlaslan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Ramazan Ç. kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. 

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