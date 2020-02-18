HABER /  GÜNCEL
ADV Çocuklara özel fırsat ürünlerini kaçırmayın
ADV Çocuklara özel fırsat ürünlerini kaçırmayın

67 ilde operasyon başlatıldı! Komiser yardımcılığına geçiş sınavı ile ilgili soruşturma

ADV Ödüllü bilgi ve kültür yarışması
ADV Ödüllü bilgi ve kültür yarışması

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 67 ilde operasyon başlatıldı.

FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 467
şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 67 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 13 zanlıdan 8'i gözaltına alındı.

Diğer illerdeki operasyonlarda gözaltı işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı! 310 TL'nin üzerini gördü
Ersun Yanal'ın kaderi derbiye bağlı! Kazanamazsa bırakacakmış
CHP'li Veli Ağbaba: Asgari ücrette son sıralardayız!
TOKİ kura çekilişi için tarihi ve yeri açıkladı! TOKİ Sosyal Konut projesi
Kamyon şoföründen şok itiraf! Abi kardeşiz dediği kadını öldürüp yakmış
Beşiktaş'ın hali içler acısı! Stadın elektriğini kesmeye geldiler
ÖNCEKİ HABERLER
Japonya’daki karantina gemisinde 88 kişide daha virüs çıktı
Okullar ne zaman kapacak 2020 yaz tatili tarihi
Alman yıldız Lucas Podolski adeta gençliğini aratmıyor
Bursluluk sınavı başvuru formu 2020 doldurma e okul nasıl olur?
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'den gündemdeki CHP hisseleri ile ilgili açıklama!
Nazan Saatçi kimdir kaç yaşında Tokatçı'nın Eminesi'nin son haline bakın
Yorumlar