İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'den gündemdeki CHP hisseleri ile ilgili açıklama!

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devriyle ilgili hazırlıklar konusunda "Zannedildiği kadar orijinal bir durum değil, bu tartışmalar daha önce de yaşandı, biz işimizle gücümüzle meşgulüz" açıklamasını yaptı.

Türkiye İş Bankası, Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi için Koç Üniversitesi ile iş birliği yaptı. İşbirliği İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan’ın da katıldığı bir basın toplantısı ile duyuruldu. Bali, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devriyle ilgili hazırlıklar konusundaki soruya "Bu konu sanıldığı kadar orijinal bir durum değil, daha önce de gündeme gelmişti... Biz işimizde gücümüzdeyiz..." yanıtını verdi.

'İş Bankası ile doğrudan ilişkisi yok''

Bali "İş Bankası’nın 25 bin kadar çalışan bir o kadar da emekli, dul ve yetim şeklinde üyeleri var. Çoğunluğu oluşturuyorlar. Bu yoğunluk çerçevesinde yönetim kurulunda üye sayısı itibari ile de çoğunluğu oluşturuyor. Yani karar alma mekanizmaları açısından oldukça açık, net ve şeffaf bir durum var. Diğer taraftan Atatürk’ün kuruluş sırasında koymuş olduğu kaynağın bugün ve kendi vasiyetlerinin bir gereği olarak CHP tarafından temsili söz konusudur ve geri kalanı da halka açıktır. Tartışma konusu olan hadise Atatürk paylarının kimin tarafından temsil edileceğidir. Dolayısıyla ne ana hissedarın mülkiyet haklarıyla ne bankanın performansıyla ne de bankanın iş yapma biçimiyle doğrudan bir ilgisi yoktur. Zannediyorum böyle bir cevap yeterlidir" ifadesini kullandı.