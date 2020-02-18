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2. ara tatil ne zaman Nisan tatili kaç gün ne zaman başlıyor?

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Milyonlarca öğrenci için 2. dönem başladı öğrencilerin gündeminde ise şimdi 2. ara tatil var. 2019-2020 MEB tatil tablosuna göre 2. ara tatil nisan ayında olacak. Okulların 2. ara tatili 6 Nisan'da başlayacak 10 Nisan'da sona erecek.

2. dönem başladı, milyonlarca öğrenci 2. dönem için ders başı yaptı. Şimdi öğrencilerin gündeminde ise yaz tatili ne zaman olacak araştırması var. Bu yıl ilk kez ara tatil yapma şansı da elde eden öğrenciler, okullar yaz tatiline girmeden önce bahar aylarında bir kez daha 1 haftalık araya girecek. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İkinci ara tatil ne zaman?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başladı. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

MEB SINAV TAKVİMİ

MEB sınav takvimi içerisinde; LGS sınavı, bursluluk sınavı, AÖL sınavı, ehliyet sınavları bulunuyor. Yılın farklı zamanlarında düzenlenen bu sınavlar için kendi çalışma takviminizi oluşturmak istiyorsanız mutlaka tarihleri MEB açıkladı anda öğrenmeye çalışın. MEB'in sınav takvimine Ulaşmak için aşağıdaki bağlantı linklerini kullanabilirsiniz…

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