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Gezi davasında karar çıktı tüm sanıklar beraat etti Osman Kavala'ya tahliye

Gezi olayları davasında karar çıktı. Mahkeme tüm sanıkları beraat ettirdi. Osman Kavala için tahliye kararı verildi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklar tüm suçlardan beraat etti.

Son sözler sorulunca talepler geldi

Sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti sanıklara son sözlerini sordu. Ancak, sanık avukatları buna itiraz ederek taleplerinin olduğunu ifade etti. Heyet daha sonra avukatların taleplerini almaya başladı.

Mahkeme tüm talepleri reddetti

Mahkeme heyeti, son savunma için süre talebini, davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, son savunmalarını yapmalarını istedi. Bunun üzerine sanıklardan Can Atalay, “Vereceğiniz karar Türkiye’nin politik iklimiyle alakalıdır” dedi.

Son sözler soruldu salon boşaltıldı

Mahkeme Başkanı son savunma yapmak istemeyen sanıklardan son sözlerini sordu. Avukatlar buna tekrar itiraz etti, izleyiciler de mahkemenin tavrını protesto için duruşma salonunda alkış çaldı. Mahkeme heyeti, izleyicilerin salondan çıkarılmasını istedi. Salon boşaltıldı. 

Tüm sanıklar beraat etti

DHA'nın haberine göre, aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tüm sanıkların beraatine karar verdi. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala da tahliye edildi. 

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