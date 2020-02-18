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Dünyanın en zengin insanı Bezos 10 milyar dolar bağışlayacak

Dünyanın en zengin insanı unvanına sahip Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışlama sözü verdi.

Bezos'un sözünü verdiği bağış miktarı, yaklaşık 135 milyon dolarlık servetinin tahmini olarak yüzde 8'lik bir kısmını oluşturuyor.

10 milyar dolar bağış sözü

Amazon'un CEO'su ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos, yaptığı açıklamada iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışta bulunacağını duyurdu.

İklim değişikliğine karşı savaşmaya çağırdı

Bezos, yaptığı açıklamayla 'Bezos Dünya Fonu'nun bu yaz para dağıtımına başlayacağını duyururken, şu ifadeleri kullandı: Birlikte yaşadığımız bu dünyayı harap eden iklim değişikliğine karşı savaşmakta var olan yöntemleri uygulayanlar ve yeni yöntemler bulmak isteyenlerle birlikte çalışmak istiyorum.

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