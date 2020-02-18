Ali Babacan'ın partisi hakkında olay kulis! AK Parti'den istifa iddiası

Abdullah Gül'ün son çıkışıyla Ali Babacan'ın kuracağı partiyle ilgili iddialar hareketlendi. Reuters, Babacan'a yakın kaynaklara dayandırarak yeni partinin en geç Mart başında kurulacağını ve AK Parti’den istifa eden bazı isimlerin partiye katılacağını öne sürdü.

AK Parti'den istifa eden ve parti kurma çalışmalarına başlayan Ali Babacan, parti kuruluş tarihini iki kez erteleyince eleştirilerin hedefi olmuştu. Kasım ayında yaptığı açıklamada, yeni partiyi 2019 yılı sonuna kadar kurmayı arzu ettiklerini açıklamış daha sonra o tarih Ocak sonuna ertelenmiş. Babacan kanadından yeni partinin kuruluşu için yeni tarih geldi. Tabii ki beraberinde AK Parti ile ilgili bomba bir iddia ile birlikte.

Takvim sarktı ama Kurucular Kurulu hemen hemen hazır

Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi iki kaynaktan biri, “Planlanan takvim biraz sarktı ama sorun olduğundan değil, her şey fazla detaylı ele alındığından. Çalışmalar neredeyse tamamlandı. Artık lansman hazırlıklarına başlandı. Kurucular kurulu hemen hemen hazır. Son rötuşlar kaldı” dedi.

AK Parti'den istifa eden bazı isimler katılacak

Babacan’ın genel başkan olacağını kaydeden diğer kaynak ise, “Günler içinde parti kuruluşuna dair dilekçe İçişleri Başkanlığı’na verilir. En fazla Mart ayının başı olur” dedi. Aynı kaynak, AK Parti’den istifa eden bazı isimlerin partide olacağını ancak birçok yeni yüzün siyasete katılacağını belirtti.

Abdullah Gül'ün açıklamasından hemen sonra gelen haber

Uluslararası haber ajansı Reuters'in bu kulis haberinin Abdullah Gül'ün gündeme bomba gibi düşen röportajından hemen sonra gelmesi de dikkat çekti. Gül, Ali Babacan'ın kuracağı partiyi destekleyeceğini açıklamış ve AK Parti'yi eleştirmişti.