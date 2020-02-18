İran’dan çok sert açıklama! İsrail’i ortadan kaldırmak için…

İRAN Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, bir televizyon kanalına verdiği demeçte, 'İsrail'i ortadan kaldırmak için büyük bir potansiyel var, ancak koşullar hâlâ uygun değil' açıklamasında bulundu.

İşgal devleti İsrail baskınlarının Suriye'nin başkenti Şam havaalanı civarındaki merkezini hedeflemesinden günler sonra İran, İsrail ile yüzleşmek için koşullarının şimdilik uygun olmadığını düşünüyor. Lübnan merkezli Al Mayadeen TV kanalına konuşan İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, "İsrail'i ortadan kaldırmak için büyük bir potansiyel var, ancak koşullar hâlâ uygun değil" dedi.

Tümgeneral Selami, “İsrailleri uyarıyoruz. Attıkları adımlara dikkat etsinler. Onlar Amerikalılardan da çok daha küçüktürler. İşgal altındaki topraklardaki bütün mevizlerini hedef alabiliriz. Sadece İran'dan değil, onları başka bölgelerden de vurabiliriz” dedi.

Karşılıksız kalmadı

Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik düzenlenen suikaste İran'ın ABD'ye Irak'taki Aynu'l Esad üssünü füzelerle vurarak karşılık verdiğini söyledi.Selami, “ABD'liler her bir ülkeye saldırdıkları zaman bunun karşılıksız kalacağını düşünüyorlardı. Dolayısıyla onlar bu yanlış hesaplamayı İran konusunda da yaptılar. Ama bu sefer karşılıksız kalmadı” dedi.

ABD'nin Aynu'l Esed üssünü vurarak, Trump'ın yalancı ve sözlerinin de itibarsız olduğunu dünyaya göstermek istediklerini belirten Tümgeneral Selami, “Verdiğimiz karşılık sınırlıydı, ama İran'ın doğrudan ABD üslerini vuracak kadar güçlü ve itibarlı bir ülke olduğu gerçeğini ortaya koydu. Bu operasyonu yaparken hiçbir şeyden endişemiz yoktu. Bütün olaylar için hazırlıklıydık” ifadelerini kullandı.

Devam edecekler

İran'ın ABD'ye verdiği yanıtların farklı şekillerde devam edeceğini açıklayan Selami, “Asıl yanıt, Korgeneral Süleymani'nin yoluna devam edilmesi ve amaçlarının gerçekleşmesidir. Bu amaçlar Siyonist Rejim'in yok edilmesi ve Amerika'nın yenilgiye uğrayarak bölgeden çıkmasından ibarettir” değerlendirmesini yaptı. Tümgeneral Selami, “Aynu'l Esed'a düzenlediğimiz operasyonda ABD'nin başka üsleri ve hedeflerini vurmak için de yüzlerce füze hazırlanmıştı. Eğer Amerikalılar devam edecek olsalardı biz de operasyon alanını genişletecektik. Ayn'ul Esad sadece başlangıç noktasıydı” açıklamasında bulundu.

Suriye'nin İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ise, 14 Şubat'ta Şam Uluslararası Havaalanı çevresindeki bazı İran bölgelerini hedeflediği ve rejim güçlerinin ve İran Devrim Muhafızlarının 7 ölümüyle sonuçlandığı bildirildi.Gözlemevinin direktörü "Al-Arabiya" ve "Al-Hadath" ile bağlantılı olarak şunları söyledi: "Gece düzenlenen İsrail baskınlarında, Suriye rejiminin ordusundan 3 asker ve İran Devrim Muhafızlarından ise 4 subay öldürüldü." Daha sonra İsrail medyası ve İsrail uydu izleme sitesi, geçen hafta Şam havaalanının yakınında hedeflenen Devrim Muhafızları bölgelerine verilen zararı gösteren fotoğraflar yayınladı.