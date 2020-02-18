Süleyman Özışık FETÖ'nün terlikli ayağını açıkladı

Hadi Özışık ile Süleyman Özışık; Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı açıklamalarını İnternethaber stüdyolarında yorumladı. Süleyman Özışık, Kılıçdaroğlu'nun neren FETÖ'nün terlikli ayağı olduğunu açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağını söyledi am ne belge ne yeni bir bir bilgi verdi. Bilinen şeyleri tekrarladı, eleştirilerin hedefi oldu.

Hadi Özışık ile Süleyman Özışık; Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı açıklamalarını İnternethaber stüdyolarında yorumladı.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini zırva olarak niteleyen Özışık, "Bu ülkede aklı başında hiçbir siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'nün siyasi ayağının başrolü ilan etmez" diye konuştu.

Ayağında terlikle darbe girişimini televizyondan izledi

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün terlikli ayağı olduğunu söyleyen Süleyman Özışık, "darbe gecesi ayağına geçirip darbeyi televizyon başında takip etti. Terlikli ayak ondan geliyor." dedi.

Bülent Kerimoğlu'nun evindeydi

"Darbeyi kim yaparsa yapsın tankın önüne önce ben çıkarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin tanklarıyla karşılaşmadan Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldığı ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitmişti.

Darbe gecesi kim neredeydi?

Hadi Özışık, Kılıçdaroğlu'nun "HTS kayıtlarının araştırılsın o gece liderler neredeydi" açıklamasını hatırlatması üzerine Süleyman Özışık, liderlerin o gece nerede olduğunu anlattı:

"Liderlerin bir yerlerde saklandığını düşünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce yerel gazetelere konuştu daha sonra İstanbul'a hareket etti. Binali Yıldırım, darbenin ilk 10-15 dakika sonra televizyonlara bağlanıp "bu azınlık grubunu bastıracağız" dedi. Silahlı saldırıya uğradı. Devlet Bahçeli ilk dakikalarda televizyonlara sağlandı. Süleyman Soylu TRT'deydi. Berat Albayrak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ölüme yürüyordu. Hepsinin yeri belli ama Kılıçdaroğlu'nun yeri de belli."

Hadi Özışık ile Süleyman Özışık'ın FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarıyla ilgili açıklamalarını, haberin girişindeki videodan izleyebileceğiniz gibi Hadi Özışık'ın Youtube sayfasından da dinleyebilirsiniz.

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