MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında son dakika açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında son dakika açıklamalar yaptı. Bahçeli, İdlib konusunda yaptığı açıklamada "Esad gitmeden barış gelmez. Saldırı olursa Türkiye'nin şakası makası yoktur." dedi.

MHP lideri Devlet BahçeliBahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Suriye politikasıyla ilgili açıklamalarına "Nüfus kütüğünü Suriye Arap kütüğüne mi aldırdın?" diyerek tepki gösterdi.

Bahçeli, "Yeni darbe tehdidi" söylentisiyle ilgili de "Bu sayfa açılmamak üzere kapanmıştır. İhtimali dillendirmek bile bu ülkeye ihanet. Darbeye teşebbüs edenin sonu mezarda bitecektir." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Seyredecek kadar aciz, basiretsiz değiliz"

-Siyaset bir akıl işidir devlet yönetimi ise adalet ve ahlak üzerine bina edilmelidir. Karambole temsil olmuş toplumlar şarampole devrilmeye mahkûmdur. Biz nerede susup nerede konuşacağımızı bilecek, bununla yetinmeyip, gür bir sedayla beyan edecek akıl sahibiyiz. Tehlikeler kapımıza dayandığında seyredecek kadar aciz, basiretsiz değiliz. Boş lafa karnımız toktur.

Türkiye bir yandan sınır ötesinde bir yandan da sınır içinde milli bir direniş halindedir.

"Şu anki mücadele parti üstü bir manadadır"

-Ülkemiz çok cepheli, çok yönlü bir mücadelenin içindedir. Bunu inkar etmek akla aykırıdır. Bekamızla doğrudan ilişkilidir. Şu anki mücadele parti üstü bir manadadır. Türkiye neden Suriye'de diyen bilhassa küresel güçlere sizin orada ne hakkınız var demek hakkımızdır. Akıl ve vicdan tutulması yaşayan Esad kendi halkının kanını akıtmaktadır.

"Çirkeflikleri görmeyelim mi?"

Olan biten çirkeflikleri görmeyelim mi? Taşın altına gövdemizi koymayalım mı? Kaderimize razı olup kulağımızın üzerine yatmamız mı bekleniyor. İblis'in fazla mesai yaptığı İdlib ateş çemberine alınmış durumda. Türkiye sınırında kurulan çadır kentin nüfusu 500 bine ulaştı. Çocukların feryadı kulaklarda yankılanıyor.

Yeni sığınmacı dalgası ülkemizin kaldıramayacağı bir yüktür.

"Esad gitmeden barış gelmez"

Hiçbir suçu günahı olmayan yüzbinler çadırlarda birbirlerine sarılarak ısınmaktadır. Türkiye insani sorumluluğunu yerine getirmiştir. Sınır kapıları aralanmıştır. Ama yeni sığınmacı dalgası ülkemizin kaldıramayacağı bir yüktür. Kapasitemiz dolmuştur. Esad gitmeden koltuğundan indirilmeden barış ve huzur mumla aranacaktır.

"Esad direkt rusya endirekt karşımızda"

Gözlem noktalarımız taciz ve tahrik kıskacındadır. Esad direk Rusya da endirekt şekilde Türkiye'nin karşısında mevzilenmiştir. Hani Soçi mutabakatı? Rejim unsurlarının gözlem noktalarının gerisine bu ay sonuna kadar çekilmesi barış ortamı için mecburiyettir. Türkiye'nin şakası makası yoktur. Yeni şehit haberleri Esad'a pahalıya mal olur. Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri makul bir hamle. Rejim unsurlarının geri çekilmesi kendi hayırlarına.

Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Biz İdlib'deysek bu Anadolu'nun savunulması içindir. Sayın Kılıçdaroğlu söyler misin, İdlib'de sıkışanlar kimlerdir.

Esad'ın propagandasına alet olmaktan hiç mi vicdan azabı duymuyorsun? Nüfus kütüğünü Suriye Arap kütüğüne mi aldırdın?

İdlib'de sıkışan yok ama sıkıştırılmak istenen ülkenin Türkiye olduğu nettir. Sen hangi işbirlikçinin fermanını okuyorsun? CHP'nin başındaki utanç vesikası Türk ve Türkiye düşmanlarının kadrosuna geçmiştir.

"Kimse bize maval okumasın"

Rusya Federasyonu kriz siyasetini sınırlarımızda icra etmektedir. Herkese başka konuşan Rusya'yı hiçbir makyaj gizleyemez. İran desen Esad'ı Türkiye'ye kışkırtmayı iş edinmiştir. Rusya Devlet Başkanı Esad'ın yüzüne sıçrayan kanı süratle temizleyip aklanmalıdır. Kimse bize maval okumasın biz Rusya'yı 93 Harbi'nden biliriz. Biz Rusya'yı Yalta Konferansı'ndan biliriz.

ABD temsilcisinin açıklaması

ABD Suriye Özel Temsilcisi 'şehitlerimiz' diyor. ABD'nin algı operasyonuna inanacak yoktur. ABD Türkiye'nin yanında olduğu açıklamıştır. Ama YPG için para yardımı ayırmaktan da utanmamıştır. Suriye Özel Temsilcisi Rusya ve Esad'ı kınarken YPG'li teröristlerle üs kurdular. Rusya Esad'ın hamisi ABD de PKK/YPG'yi kontrol ediyor.

"İdlib demek Hatay demektir"

Rusya ve ABD güç rekabeti içerisindedir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü isteyen sadece Türkiye'dir. İdlib demek Hatay demektir. Ankara'nın güvenliği Bağdat'ın güvenliğinden geçmektedir. Bizim ne kalıcı dostumuz ne kalıcı düşmanımız vardır. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.

Yeni darbe iddiaları

Bir düşünce kuruluşunun yayınladığı rapor yeni bir darbe iddiasını adice açıklamıştır. Yeni bir darbe ihtimalini dillendirmek bile bu ülkeye ihanet etmektir. Darbe iddiaları herkesin diline düşmüştür. Herkese çağrım şudur; ön yargıları kenara bırakalım. Sorunlarımızı derin dondurucuya koyalım. Darbeyi aklından geçiren varsa, millete silah çekmeyi düşünen bulunuyorsa, biliniz ki 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz tertip ve teşebbüsünde muvaffak olamayacaktır. Darbe demek karanlık, iç çatışma demektir. Bu kanlı ve köhne sayfa açılmamak üzere kapanmıştır. MHP her türlü kalkışmanın can pahasına karşı duracaktır. Bir olalım beraber olalım.