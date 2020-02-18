İYİ Parti'deki istifalarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan talimat!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında kurmaylarından İYİ Partideki istifalarla ilgili görüş bildirmemelerini istedi.

CHP MYK’da, gündemdeki gelişmelerin yanı sıra İYİ Parti’de yaşanan istifalar da değerlendirildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, özellikle İsmail Ok’un açıklamalarını ‘iyi okumak’ gerektiğini belirterek kurmaylarından istifalarla ilgili görüş bildirmemelerini istediği ortaya çıktı.

"Görüş bildirmeyin" talimatı



CHP MYK toplantısında, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un İYİ Parti’den istifası değerlendirildi.

Kılıçdaroğlu’nun Çokal’ın istifası için “kendi iç meseleleridir” ifadesini kullandığı ancak Ok’un istifa açıklamasında CHP’yi hedef almasının “iyi okunması gerektiği” üzerinde durduğu öğrenildi. Bazı MYK üyeleri ise Ok’un açıklamasını eleştirerek, “iktidarın Millet İttifakı’nı yıpratmak amacıyla çalışmaya devam ettiği” iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu’nun, kurmaylarından, İYİ Parti’deki istifalarla ilgili görüş bildirmemelerini istediği de aktarıldı.

Araştırma komisyonu kurulması talebi

Toplantıda FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmalarının da gündemde tutulması benimsendi. Bu çerçevede, Aydın’daki bir davada FETÖ sanığı Erkan Karaarslan’ın ifadeleri ile bazı farklı soruşturmalardan yansıyan bilgilerle ilgili Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasının talep edilebileceği öğrenildi.





"Gezi davasına yüksek düzeyde katılım yapın"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasının, bugün İstanbul’da görülecek duruşmasına MYK düzeyinde katılım sağlanması talimatını da verdi. Bu kapsamda genel başkan yardımcıları; Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Aykut Erdoğdu, Gamze Akkuş İlgezdi, Orhan Sarıbal ve Gökçe Gökçen ile çok sayıda milletvekili dün İstanbul’a hareket etti. Toplantıda Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de İdlib eksenli gelişmeler konusunda sunum yaptı.