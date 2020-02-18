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Mehmet Metiner İsmail Saymaz'ın FETÖ tweetlerini gösterince ortalık karıştı

Mehmet Metiner CNN Türk canlı yayınında İsmail Saymaz'ın FETÖ medyasına destek tweetlerini gösterince tansiyon bir anda yükseldi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında  FETÖ ile mücadele konusu tartışıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz hükümeti FETÖ ile mücadele etmemekle suçladı. Saymaz'ın suçlamasına cevap AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.

Saymaz "ne alakası var saçma sapan şeyler" diye yanıt verdi

Metiner, 2015 yılında FETÖ’nün bankasının ve yayın organlarının kapatıldığı dönemde Saymaz’ın attığı FETÖ’ye destek tweetlerini okudu. “Ne alakası var saçma sapan şeyler” diyen Saymaz daha sonra tartışılan tweetleri kabul etti.

FETÖ'nün yayın organlarının kapatılmasına "zorbalık" diyor

Metiner, "FETÖ'nün FETÖ olarak bilindiği dönemde kimsenin kuşku duymadığı bankalarına el koyulduğu, medyasının kapatıldığı dönemde atılan tweetler" diyerek Saymaz'ın attığı;

"Hem cemaatin bankasına el koy hem cemaat yasal hakkını kullanıp yargıya itiraz edince kaos çıkarıyor de"

"Kanaltürk grubuna yapılan muamele, ortaçağ zorbalığıdır. Halkın haber alma hakkı düşünce ve ifade hürriyetinin katlidir. Utanç verici…" iki tweeti okudu.

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