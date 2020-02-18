Oğlunun tedavi masraflarına katkıda bulunmak için reçel satmaya başladı

ÇANAKKALE'de 3 çocuk annesi Yasemin Dingin, Ağır kronik Aplastik anami hastası oğlunun tedavi masraflarını karşılamak için kendi imkanlarıyla reçel yapıp satmaya başladı. Devlete, yardımda bulunduğu için teşekkür eden anne dingin, oğlunun masrafları için bir şeyler yapmak istediğini söyledi.

Çanakkale'de 3 çocuk annesi Yasemin Dingin, 12 yaşındaki Ağır kronik Aplastik anami Anemi (kemik iliğinin kan hücre üretememesi) hastası 12 yaşındaki oğlu Cahit Dingin’in ihtiyaçlarını karşılamak için evde yaptığı reçelleri pazarda satıyor.

Oğlunun tedavi masraflarını sattığı reçellerle karşılıyor

Elde ettiği gelirle, oğlunun tedavi sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılıyor. Bozcaada ilçesinde yaşayan Yasemin (33) ve Ahmet Dingin (42) çiftinin oğulları Cahit Dingin, 2012 yılı Nisan ayında 3,5 yaşındayken Aplastik Anemi hastalığına yakalandı.

Yaptığı reçelleri pazarda satışa sunuyor

Anne Yasemin Dingin, oğlunun tedavi masraflarını devletin karşıladığını, her ay ortaya çıkan 5 bin TL'ye yakın diğer giderleri karşılamak için evinde yaptığı reçelleri satmaya başladığını söyledi. Anne Dingin, evinde yaptığı domates, yeşil incir, karpuz, patlıcan gibi reçelleri Salı, Cuma ve Pazar günü kentte kurulan pazarda satışa sunuyor.

"Her şeyi devletten beklememek gerekiyor"

Tedavi sürecinde 5 yılın güzel geçtiğini belirten anne Yasemin Dingin, "Şimdi temennimiz vücut iliği sıfırlamasın, üçüncü nakil ihtiyacımız olmasın. Bunun yanında maddiyat da çok önemli. Devletin karşıladığı tedavi giderleri dışındaki ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için reçel yapıp, satmaya karar verdim. Her şeyi devletten beklemememiz gerekiyor. Allah bize el, ayak vermiş. Allah razı olsun devletimiz hastane veriyor, doktoraları da ücretsiz veriyor, gerisini de biz halledelim.