Dolar 6 TL'nin üzerinde yükseliş trendinde! 18 Şubat Salı dolar ne kadar?

Merkez Bankası’nın yarın gerçekleştireceği faiz toplantısı öncesi, 18 Şubat Salı gününe dolar/TL 6,05 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını beklerken dolar/TL 6 seviyesinin üstünde 6.05 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Uzmanlar ise Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapıp yapmayacağı konusunda görüş ayrılıkları yaşıyor.

Foreks anketi

Foreks anketine katılan 21 ekonomistin 8’i TCMB’nin faizde değişiklik yapmayacağını düşünürken, 8 ekonomist 50 baz puan, 3 ekonomist 25 baz puan, 2 ekonomist ise 75 baz puan indirim olacağı tahmininde bulundu. TCMB’nin kararı yarın saat 14.00’te açıklanacak.

Koronavirüs

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, Çin’in açıkladığı son verilerin coronavirüsten etkilenen yeni vaka sayısında bir düşüşe işaret ettiğini ancak hastalığın gelişimi konusunda “hala tüm senaryoların masada” olduğunu bildirdi. Çin’de 98 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Apple, coronavirüs salgını nedeniyle satış hedeflerinin gerisinde kalacağı uyarısında bulundu.

Altında son durum

Çeyrek altın 491 lira alış ve 503 lira satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.

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