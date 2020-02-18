Manchester City'nin şampiyonluk kupası tehlikede

UEFA'dan Avrupa kupalarına 2 yıl men cezası alan Manchester City için senaryo kötüye gidiyor. Premier Lig yönetimi, City'nin cezasına sebebiyet veren belgelerin dahil edildiği yeni bir soruşturma başlattı.

Manchester City'nin Finansal Fair-Play kabusu yeni bir boyuta taşınabilir. 2012 ve 2016 yılında UEFA'ya yaptığısı asılsız bildirimler nedeniyle Avrupa kupalarından 2 yıl men edilen İngiliz devi kazandığı bir lig şampiyonluğundan da olabilir.

Kupa Liverpool'a gidebilir

UEFA'nın verdiği cezaya sebebiyet veren belgelerin ışığında soruşturma açan Premier Lig yönetimi, Mavilerin 4 yıllık süreçte yaptığı ekonomik hamleleri inceliyor. City'ye söz konusu süreç için puan silme cezası verilirse Liverpool'un iki puan önünde şampiyon oldukları 2013/2014 sezonunun kupası Kırmızıların müzesine gidebilir.

''UEFA'nın kararının fazlasıyla ilgimi çektiğini söyleyebilirim"

Bu gelişme Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ı da fazlasıyla heyecanlandırmışa benziyor. Anfield kariyerinde lig şampiyonluğu göremeyen Gerrard, "UEFA'nın bakış açısına göre sert bir cezayı gerektirecek ihlal yapılmış. Premier Lig'in bu konuya nasıl yaklaşacağını merak ediyorum. O sezonun şampiyonu City'di ama UEFA'nın kararının fazlasıyla ilgimi çektiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

17 yıl süren Liverpool kariyerinde Premier Lig zaferi yaşayamayan Gerrard, Kırmızılarla Şampiyonlar Ligi ve UEFA kupası kazanmıştı.