HABER /  YEREL
ADV Çocuklara özel fırsat ürünlerini kaçırmayın
ADV Çocuklara özel fırsat ürünlerini kaçırmayın

Elazığ'da depremzede çadırında yangın

ADV Ödüllü bilgi ve kültür yarışması
ADV Ödüllü bilgi ve kültür yarışması

Vücutlarındaki yanıklar nedeniyle yaralanan 2 kişi ile dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da depremzede ailenin kaldığı çadırda çıkan yangında yaralanan 2 kişi ile dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Akpınar mahallesi İstasyon caddesindeki alanda depremzede ailenin kaldığı çadırda, ısınmak için kullanılan tüplü ısıtıcıdan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Aile bireyleri uykudayken, son anda alevleri fark edip kendilerini dışarı attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangında, vücudunda oluşan yanık nedeniyle yaralanan 2 kişi ile dumandan etkilenen 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi
TSK ve Adalet Bakanlığı'na FETÖ operasyonu
Bombalı eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı
Yunanistan'da dünyayı utandıran görüntüler!
Ömer Çelik'den flaş İdlib açıklamaları
İstanbul Pendik'te servis minibüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Van'da art arda iki deprem oldu
Esed'den küstah tehdit: Bu sadece başlangıç
AÖF ders seçimi 2020 ders ekle/sil nasıl yapılır?
AÖF kayıt yenileme 2020 kaç para AÖF kayıt yenileme ücreti ne oldu?
İletişim Başkanı Altun'dan, YİK toplantısına ilişkin açıklama
Elazığ'da 4.2'lik depremde hasarlı 6 katlı bina yıkıldı
Yorumlar