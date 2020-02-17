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Türk ile Rus heyetleri Moskova'da İdlib'i görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, Rus heyetiyle İdlib konusunu görüştü. İdlib’deki son durumun ele alındığı görüşmeler, 18 Şubat Salı günü de devam edecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk karma heyeti, Moskova’da Rus mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Görüşmelerde İdlib’deki son durum ele alındı.

Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı.

Görüşmede, İdlib’de Soçi mutabakatı kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin engellenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edildi.

Görüşmelere 18 Şubat Salı sabahı kaldığı yerden devam edileceği aktarıldı.

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