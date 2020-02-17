Van'da art arda iki deprem oldu

Van'ın Tuşba ilçesinde yerin 5 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün aynı saatlerde de Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 23.16’da merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Bu depremin ardından saat 23.18’de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.