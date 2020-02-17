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Lemina'dan G.Saray'a kötü haber!

Galatasaray'da sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Mario Lemina, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Galatasaraylı futbolcu Mario Lamina'nın sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi. 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinin son anlarında sakatlanarak oyundan çıkan Lemina'nın durumuna ilişkin bilgi verildi. 

Açıklamada, "Oyuncumuz Mario Lemina'nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesinde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı. 

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