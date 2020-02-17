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Borsa günü yükselişle tamamladı

Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 artışla 120.791,86 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 640,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,2 milyar lira olarak gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,20 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,62 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) çarşamba günkü faiz kararı öncesinde alıcılı bir seyir izledi.

Haftaya yükselişle başlayan ve 121.242,40 puanı gören BIST 100 endeksi, daha sonra 121.000 seviyelerinde dengelendi ve günü bu seviyenin hafif altında 120.791,86 puandan tamamladı.

Analistler, TCMB'nin faiz indireceğine yönelik beklentilerin ağır bastığını ve bu durumun pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Yarın, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya'da ZEW Beklenti endeksi ile ABD'de New York Fed sanayi endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.500 seviyesinin direnç, 119.500 puanın da destek konumunda olduğunu söyledi.

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