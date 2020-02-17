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Nijerya'da yardım dağıtımı sırasında çıkan izdihamda 20 kişi öldü

Nijer'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde, Nijeryalı mültecilere yardım dağıtımı sırasında çıkan izdihamda 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya'nın Borno eyaleti Valisi Babagana Umara Zulum'ün Diffa'da yaşayan Nijeryalı mültecilere yardım dağıtımı sırasında izdiham çıktı.

Çoğu kadın ve çocuk

İzdihamda çoğunluğu kadın ve çocuk, 20 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları yapılırken, yaralılar tedavi altına alındı.

Nijerya'nın kuzeyindeki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın şiddet eylemlerinden kaçan on binlerce Nijeryalı, sınırdaki Diffa bölgesinde mülteci olarak yaşıyor.

5 yıldır olağanüstü hal var

Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalan Diffa bölgesi 5 yıldır olağanüstü hal yönetiminde bulunuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

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