Bekir Pakdemirli'nin olay olan sözleri : Hey hayvana bir cep telefonu asacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kulaklarına takılan cep telefonu benzeri cihazla sığır gibi hayvanları takip edeceklerini belirterek, "Veterinere SMS atacak. Orijinal fikri bana ait bir proje" diye konuştu.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul ile Aykut Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Bakan Pakdemirli, Türkiye’de hayvan varlığının takibini daha iyi yapmak için yeni tip kulak küpesi üzerine çalıştıklarını belirterek "Kulak küpesi şu; her hayvanın kulağına bir tane cep telefonu asacağız. Yurtdışı toplantılarında anlatıyorum, çok hoşlarına gidiyor: ‘Bu inekten ineğe konuşmak için değil, insanların bilgi sahibi olması için’. İçinde komple cep telefonu altyapısı olan bir küpe" ifadelerini kullandı.

İkinci pilot uygulamaya geçildi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) yaklaşık 200 çiftliğinde cihazın denendiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde 20 bin hayvan için ikinci pilot uygulamaya geçtiklerini ikinci pilot uygulamanın da başarılı olması durumunda 18 milyon hayvana bunu taşıyacaklarını kaydetti.

"Veterinere SMS atacak"

Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: Bu bir cep telefonu ama sürekli çalışan bir cep telefonu değil. Pili 5 sene dayanıyor. 2-3 günde bir uyanacak. Ondan sonra başlayacak; 'Merhaba, benim adım şu, ben buradayım, hayattayım, vücut ısım çok iyi, hasta değilim, kızgınlık dönemindeyim', veterinere SMS atacak. Hemen gelecek veteriner döllemesini yapacak mesela. Belli bir coğrafi bölgeyi geçmemesi gerekiyorsa, ‘bana belirlediğiniz alandayım’ diyecek. Trakya ari bir bölge mesela. Ama Trakya’ya Van’dan bir hayvan giriyorsa haberimiz olacak. Şap veya diğer hastalıklar.

Türk mühendislerince yapılan, orijinal fikri bana ait bir proje.

Mezbahanede hayvan kesilince haberimiz olsun diyoruz. Hayvanın kafası gidiyor, kafayla birlikte küpe duruyor. Halbuki burada vücut ısısı düşünce, sizlere ömür diyeceksiniz.

Çoban ithalatı mı yapılacak?

Pakdemirli, çoban ithalatı yapılacağı iddialarına ilişkin olarak da, şu ifadelere yer verdi: Birinci önceliğimiz kendi vatandaşımızın istihdam edilmesi olmalı. Kırsaldan kente göçün engellenmesi, en azından yavaşlatılması, doğduğu yerde doyması için en azından sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması faydalı olur diye düşünüyoruz.

Bu konuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: Hazine ve Aile Çalışma Bakanlığımızla da görüşüyoruz. En azından bunların Bağ-Kur’unu ödesek diye. Şehirlere her taşınan bir kişi için yapmış olduğumuz yatırım, senede 7-8 bin lira. Bağ-Kur’unu ödeyelim, o da 5-6 bin lira zaten. Yerinde dursun, üretime devam etsin.