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AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'dan 'Kara listeni güncel tut' paylaşımı

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Facebook hesabından "Rakiplerini bile sev ama kara listeni güncel tut" paylaşımı yapınca ortalık karıştı. Salman, tepkiler üzerine paylaşımından tartışma yaratan ifadeyi çıkardı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, bir kez daha dikkatleri kendi üzerine çekti. Salman, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda "Kara listeni güncel tut" deyince tepkilerin hedefi oldu.

"Bence kara listeni de hep güncel tut"

Salman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Bir davaya inanmak ve sevmek illa ki sıra dışı ya da kahramanca şeyler yapmak değil; sıradan şeyleri de hassasiyetle ve samimiyetle yapabilmektir. Bu yolda herkesi hatta istersen rakiplerini bile sev ama bence kara listeni de hep güncel tut.

AK Parti Bursa İl Başkanı da tepkiler üzerine paylaşımından bu ifadeyi çıkardı.

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