İŞKUR üzerinden 50 bin personel alımı olacak! Aranan meslekler ve başvuru şartları
İŞKUR, kurum üzerinden 50 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan 50 bin personel alım ilanında başvuru şartları da belirtildi. Öte yandan ortaokul mezunları da alım ilanlarına başvuru yapabiliyor.
Son yıllarda yapılan önemli düzenlemelerle kurumsal yapısında ciddi iyileşmelerin yapıldığı Türkiye İş Kurumu, kamu ve özel kurumların verdiği personel ilanları ile iş arayan yüzbinlerce vatandaş için iş kapısı oldu.
Son olarak İŞKUR üzerinden toplam 50 bin personel alımı ilanı yayınlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanı ve memur alımı ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları da belirtildi.
İŞKUR üzerinden 50 bin personel ilanı verildi
Kamu ve özel kurumlar tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan personel alım ilanları birçok kişiyi sevindirdi.
50 bin personel alımı için başvuru genel şartları
İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyurularda personel memur işçi alımlarının kamu kurumlarına ve özel sektör bünyesine yapıldığına yer verildi. Belediyeler, belediye şirketleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, özel sektör iş yerlerine yapılan personel alımlarında başvuru genel şartları şu şekilde;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- İŞKUR'a kayıtlı olmak,
- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
- Erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş, askerlik yapmış ya da tecilli olması.
- Atanacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması,
- İlgili kadronun gerektirdiği mezuniyet şartını taşımak.
İŞKUR ilanlarında en fazla personel aranan meslekler
İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:
Acil Tıp Teknisyeni11
Açık Hava Depo Görevlisi1
Açkı ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği40
Adalet Meslek Elemanı1
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)4
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Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi1
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri6
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni1
Ahşap Ambalaj İşçisi1
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı5
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü15
Ahşap Doğrama İmalatçısı1
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı25
Ahşap İskeletçi27
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü10
Ahşap Kapı İmalatçısı1
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü31
Ahşap Mobilya İmalat Ustası56
Ahşap Mobilya İmalatçısı41
Ahşap Montaj Elemanı5
Ahşap Tornacısı1
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu6
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)215
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı1
Aktar (Baharatçı)4
Alakart Aşçısı8
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer)8
Alçı Model Kalıpçı12
Alçı Ve Alçı Levha Üretim Operatörü5
Almanca Öğretmeni9
Alüminyum Doğramacı27
Alüminyum imalat işçisi4
Alüminyum Kaynakçısı14
Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı5
Ambalajcı (El İle)15
Ambalajcı (Makine İle)22
Ambalajlama işçisi (el ile)1
Ambar Sorumlusu3
Ambar/Depo Görevlisi339
Ambulans Sürücüsü3
Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri2
Anestezi Teknikeri2
Anketör28
Antrenör1
Apre Hazırlama İşçisi1
Ara Ütücü71
Araç Filo Sorumlusu2
Araç Kabul Görevlisi1
Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni5
Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü1
Arge Elemanı16
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)189
Arıtma Tesisi İşletme Operatörü1
Ark Kaynakçısı4
Arşiv Destek Elemanı1
Asansör Bakım ve Onarım İşçisi41
Asansör Bakım ve Onarım Ustası10
Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı1
Asansör Montaj İşçisi5
Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal)1
Aşçı410
Aşçı (Özel Hizmet)1
Aşçı Yamağı (Çırağı)5
Aşçı Yardımcısı293
Aşçı (Yöresel Mutfak)1
Aşçıbaşı6
Atıksu Arıtma Operatörü8
Avize İmalatçısı2
Avukat13
Ayakçı (Tekstil)18
Ayakkabı İmalatçısı253
Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü200
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri1
Baca Temizleyicisi2
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy)38
Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)5
Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri2
Bahçıvan45
Bakım Onarım Mühendisi5
Balıkçı Gemisi Kaptanı1
Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri3
Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil)1
Banka Gişe Yetkilisi1
Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı9
Bant Şefi (Tekstil)14
Bar Kaptanı (Otel)2
Barkodcu4
Barmen-Barmaid29
Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü2
Baskı Operatörü - Tekstil15
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar1
Bayan Kuaförü66
Bayi Temsilcisi (Gıda)3
Baz İstasyonu Montaj Elemanı1
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni18
Beden İşçisi (Genel)7310
Beden İşçisi (İnşaat)44
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)17
Beden İşçisi (Temizlik)246
Bekçi19
Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü4
Benzinli Otomotiv Mekanikeri1
Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu)3
Beton Laboratuvar Test Elemanı6
Beton Parke Üretim Makinası Operatörü2
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü6
Beton Transmikser Operatörü17
Beton Ve Betonarme Kalıpçısı1
Betonarmeci51
Bıçak İmal İşçisi1
Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı)4
Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri)2
Biçerdöver Tamircisi1
Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı5
Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko)17
Bilet Satış Elemanı (Uçak)4
Bilet Toplayıcısı1
Bilgi İşlem Destek Elemanı26
Bilgi İşlem Destek Sorumlusu7
Bilgi Teknoloji Danışmanı3
Bilgi Ve Belge Yöneticisi1
Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı1
Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı11
Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı2
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü1
Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi10
Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı3
Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri1
Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam)20
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri10
Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)5
Bilgisayar Mühendisi27
Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları)3
Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı1
Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim2
Bilgisayar Program Teknisyeni2
Bilgisayar Programcılığı Teknikeri1
Bilgisayar Programcısı36
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı4
Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni11
Bilgisayar Teknisyeni10
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri4
Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri1
Bilgisayar Yazılım Eğitimi Öğretim Üyesi1
Bilgisayar Yazılım Teknisyeni7
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )76
Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni5
Bilgisayarlı Modelist/Bilgisayarlı Kalıp Operatörlüğü1
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı58
Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı2
Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni1
Bilişim Personeli9
Bilişim Uzmanı1
Bireysel Emeklilik Aracısı1
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı17
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı8
Bisküvi İmalat İşçisi51
Biyeci5
Biyokimyager2
Biyolog17
Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim16
Biyomedikal Cihaz Teknikeri1
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı1
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni5
Biyomedikal Mühendisi4
Biyomühendis1
Biyosidal Mesul Müdürü1
Biyosidal Ürün Uygulayıcısı1
Bizoteci1
Bobin aktarma işçisi13
Bobin Sarıcı (Mensucat)10
Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik1
Bobinaj Teknisyeni1
Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü40
Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası9
Borsa Ve Finans Meslek Elemanı1
Boru Kaynakçısı6
Boru Kesme Makinesi İşçisi4
Boru Taşlama Tezgahı İşçisi3
Borverk (Bohrwerk) Operatörü13
Boya dolum ve ambalajlama işçisi1
Boya Hazırlayıcı (Tekstil)2
Boya Renk Ayar Elemanı3
Boya Teknikeri2
Boya Üretim Operatörü6
Boya Üretim Sorumlusu2
Boya Ve Kum Hazırlama İşçisi (Makine İle) -Maça Hazırlama1
Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu8
Boyacı-Metal95
Boyahane Tesis Takip İşçisi3
Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü11
Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil17
Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş)1
Bölge Müdürü6
Börek Ustası8
Branda Pvc Kaplama İşçisi3
Brode Makinesi Operatörü/Brodeci35
Brode Tasarımcısı2
BT Çözümleri Uzmanı2
BT Satış Sorumlusu1
Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi30
Bulaşıkçı (Stevard)272
Büro İşçisi110
Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni3
Büro Memuru (Dış Ticaret)4
Büro Memuru (Genel)578
Büro Memuru (İdari İşler)5
Büro Yönetimi Elemanı4
Büro Yönetimi Öğretmeni-Ortaöğretim1
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı95
Bütçe Uzmanı1
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı7
Cam Filmi Uygulama Ustası1
Cam Levha Kesici (Elle)1
Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü1
Cam Süsleyicisi (Elle)1
Cam Temizleyici1
Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı1
Camcı9
Cankurtaran16
Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı6
Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni1
Cer Fitil Makinesi Ayarcısı5
Cer Makinesi Operatörü-Tekstil10
Cımbızcı (Tekstil)1
Cıvata İmal İşçisi1
Cilacı2
Cilt Bakım Elemanı2
Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı19
Ciltçi ( Mücellit )4
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü82
CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü15
CNC Freze Tezgahı Operatörü146
CNC Kayar Otomat Operatörü6
CNC Lazerle Kesme Operatörü52
CNC Plazma Kesim Operatörü25
CNC Programcısı19
CNC Programcısı Yardımcısı1
CNC Punch Makinesi Operatörü6
CNC Router Operatörü5
CNC Taşlama Operatörü2
CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü19
CNC Torna Tezgahı Operatörü388
Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim10
Çağrı Merkezi Elemanı139
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi802
Çağrı Merkezi Takım Lideri1
Çamaşırcı (Genel)24
Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu1
Çanta Dikim Elemanı5
Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci5
Çapakçı4
Çay Servis Elemanı (Askıcı)2
Çaycı115
Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde9
Çekmeci (İplik)10
Çelik Gemi Yapımı / Gemi İnşa Teknisyeni1
Çelik Hasır İmal İşçisi8
Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı)1
Çelik Kapı Montaj İşçisi3
Çelik Kaynakçısı51
Çelik Yapı Teknik Ressamı1
Çelik Yapılandırmacı22
Çevirmen/Tercüman21
Çevre Mühendisi26
Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri1
Çımacı1
Çiçek Düzenleyicisi2
Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi1
Çift İğne Makineci30
Çiftçi (Tarla Ürünleri)9
Çiftlemeci (Çorap)1
Çiftlik İşçisi (Genel)2
Çikolata İmal İşçisi66
Çimento İmal İşçisi5
Çivi Çakma Makinesi Operatörü1
Çivi İmal Makinesi Operatörü1
Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü1
Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan)1
Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)2
Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri1
Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı46
Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler)2
Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri)3
Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı9
Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı54
Çocuk Gelişimi Uzmanı3
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı10
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni14
Çocuk Giyim Modelisti1
Çocuk Hemşiresi1
Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)13
Çorap Burun Makinesi Operatörü6
Çorap Örme Makinesi Operatörü108
Çöp Kamyonu Sürücüsü7
Çöpçü3
Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı)7
Çözgü Operatörü16
Çözgülü Örme Makinesi Operatörü1