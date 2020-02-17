İŞKUR üzerinden 50 bin personel alımı olacak! Aranan meslekler ve başvuru şartları

İŞKUR, kurum üzerinden 50 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan 50 bin personel alım ilanında başvuru şartları da belirtildi. Öte yandan ortaokul mezunları da alım ilanlarına başvuru yapabiliyor.

Son yıllarda yapılan önemli düzenlemelerle kurumsal yapısında ciddi iyileşmelerin yapıldığı Türkiye İş Kurumu, kamu ve özel kurumların verdiği personel ilanları ile iş arayan yüzbinlerce vatandaş için iş kapısı oldu.

Son olarak İŞKUR üzerinden toplam 50 bin personel alımı ilanı yayınlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanı ve memur alımı ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları da belirtildi.

İŞKUR üzerinden 50 bin personel ilanı verildi

Kamu ve özel kurumlar tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan personel alım ilanları birçok kişiyi sevindirdi.

50 bin personel alımı için başvuru genel şartları

İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyurularda personel memur işçi alımlarının kamu kurumlarına ve özel sektör bünyesine yapıldığına yer verildi. Belediyeler, belediye şirketleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, özel sektör iş yerlerine yapılan personel alımlarında başvuru genel şartları şu şekilde;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- İŞKUR'a kayıtlı olmak,

- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,

- Erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş, askerlik yapmış ya da tecilli olması.

- Atanacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması,

- İlgili kadronun gerektirdiği mezuniyet şartını taşımak.

İŞKUR ilanlarında en fazla personel aranan meslekler

İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:

Acil Tıp Teknisyeni11

Açık Hava Depo Görevlisi1

Açkı ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği40

Adalet Meslek Elemanı1

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)4

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Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi1

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri6

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni1

Ahşap Ambalaj İşçisi1

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı5

Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü15

Ahşap Doğrama İmalatçısı1

Ahşap Doğrama Montaj Elemanı25

Ahşap İskeletçi27

Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü10

Ahşap Kapı İmalatçısı1

Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü31

Ahşap Mobilya İmalat Ustası56

Ahşap Mobilya İmalatçısı41

Ahşap Montaj Elemanı5

Ahşap Tornacısı1

Akaryakıt İstasyon Sorumlusu6

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)215

Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı1

Aktar (Baharatçı)4

Alakart Aşçısı8

Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer)8

Alçı Model Kalıpçı12

Alçı Ve Alçı Levha Üretim Operatörü5

Almanca Öğretmeni9

Alüminyum Doğramacı27

Alüminyum imalat işçisi4

Alüminyum Kaynakçısı14

Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı5

Ambalajcı (El İle)15

Ambalajcı (Makine İle)22

Ambalajlama işçisi (el ile)1

Ambar Sorumlusu3

Ambar/Depo Görevlisi339

Ambulans Sürücüsü3

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri2

Anestezi Teknikeri2

Anketör28

Antrenör1

Apre Hazırlama İşçisi1

Ara Ütücü71

Araç Filo Sorumlusu2

Araç Kabul Görevlisi1

Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni5

Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü1

Arge Elemanı16

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)189

Arıtma Tesisi İşletme Operatörü1

Ark Kaynakçısı4

Arşiv Destek Elemanı1

Asansör Bakım ve Onarım İşçisi41

Asansör Bakım ve Onarım Ustası10

Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı1

Asansör Montaj İşçisi5

Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal)1

Aşçı410

Aşçı (Özel Hizmet)1

Aşçı Yamağı (Çırağı)5

Aşçı Yardımcısı293

Aşçı (Yöresel Mutfak)1

Aşçıbaşı6

Atıksu Arıtma Operatörü8

Avize İmalatçısı2

Avukat13

Ayakçı (Tekstil)18

Ayakkabı İmalatçısı253

Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü200

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri1

Baca Temizleyicisi2

Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy)38

Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)5

Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri2

Bahçıvan45

Bakım Onarım Mühendisi5

Balıkçı Gemisi Kaptanı1

Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri3

Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil)1

Banka Gişe Yetkilisi1

Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı9

Bant Şefi (Tekstil)14

Bar Kaptanı (Otel)2

Barkodcu4

Barmen-Barmaid29

Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü2

Baskı Operatörü - Tekstil15

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar1

Bayan Kuaförü66

Bayi Temsilcisi (Gıda)3

Baz İstasyonu Montaj Elemanı1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni18

Beden İşçisi (Genel)7310

Beden İşçisi (İnşaat)44

Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)17

Beden İşçisi (Temizlik)246

Bekçi19

Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü4

Benzinli Otomotiv Mekanikeri1

Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu)3

Beton Laboratuvar Test Elemanı6

Beton Parke Üretim Makinası Operatörü2

Beton Pompa-Püskürtme Operatörü6

Beton Transmikser Operatörü17

Beton Ve Betonarme Kalıpçısı1

Betonarmeci51

Bıçak İmal İşçisi1

Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı)4

Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri)2

Biçerdöver Tamircisi1

Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı5

Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko)17

Bilet Satış Elemanı (Uçak)4

Bilet Toplayıcısı1

Bilgi İşlem Destek Elemanı26

Bilgi İşlem Destek Sorumlusu7

Bilgi Teknoloji Danışmanı3

Bilgi Ve Belge Yöneticisi1

Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı1

Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı11

Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı2

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü1

Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi10

Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı3

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri1

Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam)20

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri10

Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)5

Bilgisayar Mühendisi27

Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları)3

Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı1

Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim2

Bilgisayar Program Teknisyeni2

Bilgisayar Programcılığı Teknikeri1

Bilgisayar Programcısı36

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı4

Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni11

Bilgisayar Teknisyeni10

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri4

Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri1

Bilgisayar Yazılım Eğitimi Öğretim Üyesi1

Bilgisayar Yazılım Teknisyeni7

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )76

Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni5

Bilgisayarlı Modelist/Bilgisayarlı Kalıp Operatörlüğü1

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı58

Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı2

Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni1

Bilişim Personeli9

Bilişim Uzmanı1

Bireysel Emeklilik Aracısı1

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı17

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı8

Bisküvi İmalat İşçisi51

Biyeci5

Biyokimyager2

Biyolog17

Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim16

Biyomedikal Cihaz Teknikeri1

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı1

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni5

Biyomedikal Mühendisi4

Biyomühendis1

Biyosidal Mesul Müdürü1

Biyosidal Ürün Uygulayıcısı1

Bizoteci1

Bobin aktarma işçisi13

Bobin Sarıcı (Mensucat)10

Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik1

Bobinaj Teknisyeni1

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü40

Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası9

Borsa Ve Finans Meslek Elemanı1

Boru Kaynakçısı6

Boru Kesme Makinesi İşçisi4

Boru Taşlama Tezgahı İşçisi3

Borverk (Bohrwerk) Operatörü13

Boya dolum ve ambalajlama işçisi1

Boya Hazırlayıcı (Tekstil)2

Boya Renk Ayar Elemanı3

Boya Teknikeri2

Boya Üretim Operatörü6

Boya Üretim Sorumlusu2

Boya Ve Kum Hazırlama İşçisi (Makine İle) -Maça Hazırlama1

Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu8

Boyacı-Metal95

Boyahane Tesis Takip İşçisi3

Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü11

Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil17

Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş)1

Bölge Müdürü6

Börek Ustası8

Branda Pvc Kaplama İşçisi3

Brode Makinesi Operatörü/Brodeci35

Brode Tasarımcısı2

BT Çözümleri Uzmanı2

BT Satış Sorumlusu1

Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi30

Bulaşıkçı (Stevard)272

Büro İşçisi110

Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni3

Büro Memuru (Dış Ticaret)4

Büro Memuru (Genel)578

Büro Memuru (İdari İşler)5

Büro Yönetimi Elemanı4

Büro Yönetimi Öğretmeni-Ortaöğretim1

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı95

Bütçe Uzmanı1

Cam Balkon Sistemleri Montajcısı7

Cam Filmi Uygulama Ustası1

Cam Levha Kesici (Elle)1

Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü1

Cam Süsleyicisi (Elle)1

Cam Temizleyici1

Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı1

Camcı9

Cankurtaran16

Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı6

Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni1

Cer Fitil Makinesi Ayarcısı5

Cer Makinesi Operatörü-Tekstil10

Cımbızcı (Tekstil)1

Cıvata İmal İşçisi1

Cilacı2

Cilt Bakım Elemanı2

Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı19

Ciltçi ( Mücellit )4

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü82

CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü15

CNC Freze Tezgahı Operatörü146

CNC Kayar Otomat Operatörü6

CNC Lazerle Kesme Operatörü52

CNC Plazma Kesim Operatörü25

CNC Programcısı19

CNC Programcısı Yardımcısı1

CNC Punch Makinesi Operatörü6

CNC Router Operatörü5

CNC Taşlama Operatörü2

CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü19

CNC Torna Tezgahı Operatörü388

Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim10

Çağrı Merkezi Elemanı139

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi802

Çağrı Merkezi Takım Lideri1

Çamaşırcı (Genel)24

Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu1

Çanta Dikim Elemanı5

Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci5

Çapakçı4

Çay Servis Elemanı (Askıcı)2

Çaycı115

Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde9

Çekmeci (İplik)10

Çelik Gemi Yapımı / Gemi İnşa Teknisyeni1

Çelik Hasır İmal İşçisi8

Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı)1

Çelik Kapı Montaj İşçisi3

Çelik Kaynakçısı51

Çelik Yapı Teknik Ressamı1

Çelik Yapılandırmacı22

Çevirmen/Tercüman21

Çevre Mühendisi26

Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri1

Çımacı1

Çiçek Düzenleyicisi2

Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi1

Çift İğne Makineci30

Çiftçi (Tarla Ürünleri)9

Çiftlemeci (Çorap)1

Çiftlik İşçisi (Genel)2

Çikolata İmal İşçisi66

Çimento İmal İşçisi5

Çivi Çakma Makinesi Operatörü1

Çivi İmal Makinesi Operatörü1

Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü1

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan)1

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)2

Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri1

Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı46

Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler)2

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri)3

Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı9

Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı54

Çocuk Gelişimi Uzmanı3

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı10

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni14

Çocuk Giyim Modelisti1

Çocuk Hemşiresi1

Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)13

Çorap Burun Makinesi Operatörü6

Çorap Örme Makinesi Operatörü108

Çöp Kamyonu Sürücüsü7

Çöpçü3

Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı)7

Çözgü Operatörü16

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü1