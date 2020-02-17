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Tacizle suçlanan fenomen Şehmuz Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti

ANTALYA'da, 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla dövülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti. Şehmuz Özdemir'in annesi yaşananları anlatıp isyan etti.

Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında, Antalya merkezde meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan 18 yaşındaki Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak, Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti.

Uygunsuz görüntüleri çekti iddiası


V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı. Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Baba oğul tutuklandı

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir'i darbettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Şehmuz Özdemir'i dövdüklerini, sosyal medya fenomeninin kızın uygunsuz fotoğraflarını elde edip, buluşmaya zorladığını ileri sürdü.

Beyin ölümü gerçekleşti

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 12 gündür tedavisi süren Şehmuz Özdemir'in, bugün beyin ölümü gerçekleşti. Hastane bahçesine gelen Özdemir'in yakınları ile arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Hastanenin organ nakil koordinatörlerinin, organ bağışı konusunda aileyle görüştüğü kaydedildi.

Ben anneyim ciğerim yanıyor

Hastane kapısında gözyaşı dökerek, bekleyen Sultan Kızılay, "Fransa'da beyin ölümü gerçekleşen çoğu hastanın iyileştirildiğini biliyorum. Başka hastaneye sevk olsun, istedik. 'Olmaz' dediler. Buradan çıkamayacağını söylediler. Tek bir umudum olsa o umuda koşarım. Ben bir anneyim, ciğerim yanıyor. Birileri yardım etsin. Oğlum sadece ölmüyor, hepimiz ölüyoruz. Ailemiz yok oldu" dedi. 

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