Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 19 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 25 ve 26 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
- Atletico Madrid - Liverpool Borussia Dortmund
- Paris Saint-Germain
19 Şubat Çarşamba:
Atalanta - Valencia
Tottenham - Leipzig
25 Şubat Salı:
Chelsea - Bayern Münih
Napoli - Barcelona
26 Şubat Çarşamba:
Olympique Lyon - Juventus
Real Madrid - Manchester City