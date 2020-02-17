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Kandilli Rasathanesi son depremi duyurdu! 4.5 büyüklüğünde deniyor

ELAZIĞ'dan gelen son dakika habere göre deprem mağduru kentte yeni bir deprem kaydedildi. Depremin 4.5 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Elazığ'da bugün yeni bir deprem kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin derinliği 4.1 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Elazığ, Malatya ve çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin 4.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Deprem saat 14.42'de kayıtlara geçti. 

Kandilli Rasathanesi'nin kaydettiği son depremler şöyle:
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