Fenerbahçe'den Burhan Karaçam açıklaması

Fenerbahçe Kulübünden başkan yardımcısı Burhan Karaçam ile ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe Kulübü, başkan yardımcısı Burhan Karaçam'ın görevinden istifa ettiğine dair basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün bir internet sitesinde, başkan yardımcımız Sayın Burhan Karaçam'ın görevinden istifa ettiğine dair bir haber yer almıştır. Bu haber, tamamen gerçek dışıdır." denildi.

Fenerbahçe'nin saha içinde ve dışında ciddi mücadele verdiğinin belirtildiği açıklamada, taraftardan asılsız haberlere itibar edilmemesi rica edildi.