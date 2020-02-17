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İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat tam bir suç makinası çıktı

Stajyer kadın avukatın sosyal medyadan duyurduğu cinsel saldırı iddiası üzerine İstanbul Barosu tarafından avukat M.K. hakkında disiplin soruşturması başlatılacağı öğrenildi.

Stajyer kadın avukatın sosyal medyadan duyurduğu cinsel saldırı iddiası üzerine İstanbul Barosu tarafından avukat M.K. hakkında disiplin soruşturması başlatılacağı öğrenildi.

Stajyer avukat sosyal medyada, "Herkese merhaba ben Öykü. İstanbul Barosu avukatlarından Av. M.K.'nın ben ve benim gibi birçok çalışanına cinsel saldırıda bulunduğunu ve tehditlerle bizi şikayetten vazgeçirmeye çalıştığını sizlere anlatacağım" yazılı bir mesaj paylaştı. Kısa sürede yayılan mesaj sonrası İstanbul Barosu harekete geçti.

Eski eşi şiddet iddiasıyla şikayet olmuş

İstanbul Barosu yönetim kurulu kaynaklarından alınan bilgilere göre, avukat M.K hakkında birkaç ay önce eski eşinin yaptığı şikayet nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldı. Eski eşinin şikayet dilekçesinde M.K.’dan şiddet gördüğü iddialarının da yer aldığı belirtildi. Baro Yönetim kurulu kaynakları, M.K.’nin 3-4 yıldır akıl sağlığı ile ilgili sorunlar yaşadığı, şeker hastalığı nedeniyle de agresif olduğu bilgisini paylaştı.

Mahkeme Bakırköy'e sevk etmiş 

Avukat M.K. hakkında, geçen yıl Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik görevlilerine mukavemet ettiği gerekçesiyle dava açıldığı da öğrenildi. Avukat M.K.’nin 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılaması sırasında, kullandığı ifadeler nedeniyle akıl sağlığının tespit edilmesine karar verildi. Mahkeme heyeti,  M.K.’nin ifadeleri ve davranışlarında "şizofreni rahatsızlığını çağrıştıracak belirtiler olduğu" gerekçesiyle Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk ederek, cezai ehliyeti olup olmadığına ilişkin akıl sağlığı raporu alınmasını istedi. M.K.’nin yaklaşık 3 ay akıl sağlığıyla ilgili tedavi olduğu da öne sürüldü.  

Görmezden gelinemez

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Şikayetler hakkında soruşturma açıldı. Yapılan soruşturma sonuçlandırıldı ve disiplin kuruluna sevkedildi. Öykü’nün anlatımı için de re’sen soruşturma açılacaktır. Burası İstanbul Barosu... Burada bu tür olguların görmezden gelinmesi söz konusu olamaz" dedi.

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