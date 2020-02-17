Alex de Souza'dan çarpıcı Aziz Yıldırım itirafı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, dönemin başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Fenerbahçe'de eski yıldızlardan flaş Aziz Yıldırım itirafları geldi. Bir dönem sarı-lacivertli takımda forma giyen Alex de Souza, Diego Lugano ve Deivid de Souza ESPN'e Fenerbahçe anılarını anlattı.

''Herkes hazır ola geçerdi''

Alex de Souza, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Aziz Yıldırım soyunma odasına gelmeden uyarırlardı. Herkes hazır ola geçerdi. Çıt çıkmazdı. O gidince herkes yaka bağır açar rahatlardı.''

''Taraftarlar beni tekmeledi''

Diego Lugano ise ''Bursaspor'a şampiyonluğu kaybettiğimizde ilk önce kendimizi şampiyon sanıp taraftarla sevindim. Olmadığımızı öğrenince soyunma odasına gidene kadar taraftarlar beni tekmeledi.'' dedi.

''Fırlatsaydı ben de yerimde durmazdım''

Aziz Yıldırım'ın bir gün soyunma odasına sinirli bir şekilde girdiğini ifade eden Deivid de Souza, ''Bir maçta kulübedeydim. Oynamak istemiyorum dedim. Ertesi gün toplantıda başkan odaya girdi. 'Kaç para kazanıyorsun' diye sordu. Çok sinirliydi eline bir telefon aldı fırlatacak gibi yaptı. Eğer fırlatsaydı ben de yerimde durmazdım.'' şeklinde konuştu.