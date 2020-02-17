Burhan Kuzu ile FETÖ'cü Harun Tokak'ın olay yazışması: Elbette müdavimiydim

FETÖ firarisi Harun Tokak ile eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Burhan Kuzu arasındaki FETÖ diyaloğu gündeme oturdu. Harun Tokak, 'Sen Abant müdavimiydin' dedi, Burhan Kuzu 'elbette' diyerek maziyle ilgili itirafta bulundu.

Kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı‘nın eski başkanı olan ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurtdışına kaçan Harun Tokak, Burhan Kuzu‘nun bir tweet’ini alıntılayarak, şu satırları yazdı:

-“Burhan Kuzu sen zeki bir adamsın. “Erdoğana söyle beni cumhurbaşkanı yapsın” diye bana yalvardığını ne çabuk unuttun.

Burhan kuzu sen zeki bir adamsın “Erdoğana söyle beni cumhurbaşkanı yapsın” diye bana yalvardığını ne çabuk unuttun https://t.co/K6rFsSym3z — Harun Tokak (@haruntokak) February 12, 2020

Abant'ın müdavimiydin

-O günlerdeki sırnaşıklığını hiç dikkate almadığım bu Kuzu gibilerin “siyasi ayak” topunu başka mahallelere atma gayretlerini gördükçe iyice tiksiniyorum. Yahu Abant toplantılarının müdavimi sen değil miydin?”

Bunlara Hizmet Hareketi olarak katıldım

Burhan Kuzu'dan bu sözlere gelen yanıt hayli dikkat çekici oldu. Harun Tokak ile 'dost' olduğunu belirten Burhan Kuzu, FETÖ'ye ilişkin de şunları yazdı:

-“Abant Platformunun elbetteki müdavimiydim. Tüm toplantılarına katıldım. Harun Tokak’la da derin dostluğumuz vardı. Bunlara bir Hizmet Hareketi olarak katıldım. Ama 15 Temmuz’da gerçek yüzleri ortaya çıktı. Darbecilerin yanında nasıl durabilirim?”