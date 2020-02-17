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39 maddelik yeni torba yasa teklifi! Mehmet Muş'tan son dakika açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan torba yasa teklifiyle ilgili son dakika açıklamalar...

39 maddelik yeni torba yasa teklifi Meclis'e geliyor... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yasa teklifinin içeriğine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

-İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak.

-Vakıf mallarındaki kiracılar 3 ayda borcunu ödesin

-Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ihalelerin TL cinsinden yapılmasını getireceğiz. 

-Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve mavi kart sahiplerinin dövizli BES imkanı getiriyoruz.

-KOBİ’lere finansal destek düzenlemesi yer alacak.

-İllegal bahis oyunlarını katalog suçlarına alıyoruz.

-Derneğe üyelik ve ayrılık bilgilendirmesi zorunlu olacak.

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