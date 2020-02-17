Bu fotoğraflar bugün çekildi! Yüksekova’da kar kalınlığı 6 metreyi geçti!
YÜKSEKOVA'da yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen yollar araçlarla açılırken bölgede kar kalınlığı 6 metreyi geçmiş durumda.
Hakkari Yüksekova'dan gelen görüntüler şaşkına çevirdi. İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasının yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı 6 metreyi bulunca geçitler açılmaya başladı.
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Çığ tehlikesi var : Mezranın yolunu açmak için il özel idaresi ekipleri çalışma başlattı. 6 metreyi geçen karda güçlükle ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına devam ediyor.
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Kar tünelleri
6 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken, yolu kullanan vatandaşlar ise bölgede fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.
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Dikkat çeken fotoğraflar...
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