Bu fotoğraflar bugün çekildi! Yüksekova’da kar kalınlığı 6 metreyi geçti!

YÜKSEKOVA'da yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen yollar araçlarla açılırken bölgede kar kalınlığı 6 metreyi geçmiş durumda.

Hakkari Yüksekova'dan gelen görüntüler şaşkına çevirdi. İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasının yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı 6 metreyi bulunca geçitler açılmaya başladı.

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Çığ tehlikesi var : Mezranın yolunu açmak için il özel idaresi ekipleri çalışma başlattı. 6 metreyi geçen karda güçlükle ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına devam ediyor.

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Kar tünelleri 

6 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken, yolu kullanan vatandaşlar ise bölgede fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

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Dikkat çeken fotoğraflar...

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