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Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Hindistan Dışişleri'ne çağırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keşmir konusunda Pakistan'da yaptığı açıklamalar üzerine Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyaretinde yaptığı açıklamada "Pakistan halkının, Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur, o olacaktır. Dün Çanakkale, bugün Keşmir, hiçbir farkı yok. Keşmirli kardeşlerimizin on yıllardır çektiği sıkıntıların son dönemde atılan tek taraflı adımlarla daha da ağırlaştığını görüyoruz. Mevcut durumu kötüleştiren, Keşmirlilerin özgürlüklerini ve kazanılmış haklarını elinden alan bir tutumun kimseye faydası yoktur" ifadelerini kullanmıştı. 

Hindistan Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye’ye kendi içişlerine müdahale etmeme ve ciddi terör tehdidi de dahil olmak üzere gerçeklerle ilgili doğru bir anlayış geliştirme çağrısında bulunmuştu.

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