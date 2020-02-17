Rusya'dan yeni açıklama geldi! Rotanızı değiştirin

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi ve Rusya sınırlarına yakın büyük çaplı tatbikatlarına ilişkin, ''Avrupa'nın rotasını değiştirmesinin zamanı geldi'' açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi ve Rusya sınırlarına yakın büyük çaplı tatbikatlarının öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Lavrov, 'Avrupa'nın rotasını değiştirmesinin zamanı geldi.' dedi.

NATO askeri varlığını Rus sınırına yakın noktalarda daha fazla hissetirmeye başladı.Bu tatbikatlardan en büyüğü olacak Europe Defender-2020' adıyla bilinen NATO tatbikatlarında, ABD kuvvetlerinin son 25 yıl içinde Avrupa kıtasına en büyük askeri sevkiyatını gerçekleştireceği bildiriliyor.İlk birliklerin manevraları, tatil sezonu bittikten sonra, Almanya da dahil olmak üzere 18'den fazla NATO üyesinin katılımıyla başlayacak.

Lavrov: Rotayı değiştirin

Münih Güvenlik Konferansı'nda son dönemlerde artan tatbikatlara dikkat çeken Lavrov, 'Kıtada Soğuk Savaş rekabetinin altyapısı yeniden oluşturuluyor. Avrupa, uluslararası ilişkilerdeki 'güven krizinin' en fazla hissedildiği yer.' dedi.NATO'nun Doğu'ya ilerleyen askeri altyapısı ve Rusya sınırlarına yakın benzeri görülmemiş bir kapsamda tatbikatların gerilimi tırmandırdığını belirten Lavrov, savunma bütçelerinin ölçünün çok üzerinde pompalanması gibi önemli noktaların öngörülemezliğe neden olduğunu söyledi.Avrupa'yı, bir çatışma politikasına uymak yerine, güvenlik işbirliğine odaklanmaya ve uluslararası anlaşmaları destekleme çağrısında bulunanan Lavrov, 'Rus tehdidi ya da herhangi bir hayali tehdit fikrini desteklemekten vazgeçin. Hepimizi neyin birleştirdiğini hatırlayın.'

Savunma teknolojilerine atıf

Lavrov, yen teknolojik atılımların, uluslararası istikrarı daha da bozmak için kullanılmaması gerektiğini, uzayda bir silahlanma yarışının önlenmesi ve uzayın askerileştirilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Ancak geçtiğimiz aylar Rusya'nın silah endüstrisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın silah teknolojisinin rakipsiz olduğunu ve tarihte ilk kez rakiplerinin bu alanda Rusya'yı geriden takip ettiğini söylemişti.

Tarihi tatbikat için geri sayım

Defender-Europe 2020'ye 18 ülkeden toplam 37 bin asker katılacak. Bu tatbikatlar yaklaşık beş ay sürecek ve çoğunlukla Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde gerçekleştirilecek. Faaliyetlerin büyük bir kısmının nisan ve mayıs aylarında yapılması planlanıyor.

Rusian Today'in (RT) askeri analisti emekli Albay Mikhail Khodarenok, NATO'nun 25 yılı aşkın süredir en büyüğü tatbikatının hedefinin ABD birliklerini Polonya ve Baltık ülkelerine yerleştirmek. Khodarenok'a göre tatbikatın bir parçası olarak, 20 bin kadar ABD askeri, 13 bin araç ve ekipman ile Avrupa'ya konuşlandırılacak.

Rusya'ya karşı değil

Defender Europe 2020 kapsamında yapılacak tatbikatlara ilişkin açıklamalarda bulunan Avrupa'daki ABD Silahlı Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Andrew Rohling, 'Askeri manevralar belirli bir ülkeyle karşı değil. Herhangi bir krize hızla yanıt vermeyi amaçlıyor.' dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, bazı Rus makamlarının iddialarına cevap olarak, 'Defender Europe 2020, belirli bir ülkede karşı değildir.' açıklamasında bulundu.

Büyük savaşın hazırlığı iddiası

2019'un sonunda tatbikatların gündeme gelmesiyle ilgili konuşan Rusya Genelkurmay başkanı General Valery Gerasimov, Baltıklar ve Karadeniz'de ABD liderliğinde artan NATO askeri tatbikatlarını 'ittifakın büyük bir askeri çatışmaya hazırlığı' olarak niteledi.

Gerasimov açıklamasında, 'Tatbikatlar, NATO'nun birliklerini büyük bir askeri çatışmaya girmesi için bilinçli bir şekilde eğittiğini gösteriyor.' ifadelerini kullanmıştı.Rus komutan, ABD'nin askeri gücünü Rus sınırlarına doğru genişletmenin yanı sıra, Moskova'nın ulusal güvenliğine tehdit eden balistik füze rampalarını Avrupa'da yaymaya devam ettiğini belirtti.