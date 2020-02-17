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Bakan Pekcan açıkladı: Türk Eximbank döviz kredilerinde faiz indirimine gitti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz indirimleriyle artırarak sürdürdüğünü belirterek, söz konusu kredilerde 60-140 baz puanlık faiz indiriminin yapıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılında ihracata 44,1 milyar dolarlık destek sağlayan Türk Eximbank'ın 2020'de 28,9 milyar dolar nakdi kredi ve 21,1 milyar dolar sigorta/garanti olmak üzere toplam 50 milyar dolarlık bir hacimle ülke ihracatının yüzde 26,3'üne destek sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Türk Eximbank'ın ihracatçıların gerek Türk lirası gerekse döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine yönelik faiz düzenlemelerine devam ettiğini belirten Bakan Pekcan, bankanın en son Aralık 2019'da ihracat döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan faiz indirimi yaptığını hatırlattı.

Bakan Pekcan, döviz kredilerinde 140 baz puanlık faiz indirimi yapıldığını açıkladı.

"140 baz puana varan faiz indirimi"

Bakan Pekcan, Türkiye'nin makroekonomik göstergelerindeki olumlu gelişmeler sonucunda ülke risk priminde yaşanan gerilemenin gelecek dönemde bankanın döviz kaynak maliyetlerini daha da düşüreceğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

Türk Eximbank önümüzdeki dönem uluslararası piyasalardan gerçekleştirilecek uygun maliyetli ilave borçlanmalar kapsamında ihracatçıların döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun bir biçimde kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz indirimine gitti.

Bu kapsamda, kısa vadeli döviz kredilerinde 60 baz puana varan, reeskont döviz kredilerinde 90 baz puana varan, orta ve uzun vadeli döviz kredilerde ise 140 baz puana varan faiz indirimi yapıldı. Yeni indirimle birlikte faizler, kısa vadeli döviz kredilerinde libor/euribor+yüzde 1,80-2,00, reeskont döviz kredilerinde libor/euribor+yüzde 0,30-1,50, orta ve uzun vadeli döviz kredilerinde ise libor/euribor+yüzde 1,00-3,75 aralığına gerilemiş oldu.

120 günden 10 yıla kadar uzanan vade 

Bakan Pekcan, açıklamasını şöyle tamamladı: İhracatçılar Türk Eximbank'ın yeni dönemde 120 günden 10 yıla kadar uzanan vade aralığında ve rekabetçi faiz oranlarıyla finansal ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek. Söz konusu düzenleme her ay yeni rekorlara imza atan değerli ihracatçılarımıza hayırlı olsun. İhracatçılarımızın finansman maliyetlerini düşürmek ve yeni pazarlara rahatça açılmalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

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