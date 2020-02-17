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Ankara Valisi Şahin paylaştı! İşte sosyal medyada konuşulan Hasan'ın son hali

Ankara'da sokakta yaşayan ve sosyal medyada çok konuşulan Hasan M. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hasan'ın son halini Ankara Valisi Vasip Şahin paylaştı.

Sokakta yaşan ve sosyal medyada ilgi odağı olan Hasan M. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Hasan M.'nin son halini paylaştı ve "mutlu olduğu bir işi, huzurla yaşayacağı sıcak bir yuvası var." ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, şu mesajı paylaştı:

Milletimizin gönlünü fetheden kocaman yürekli Hasan M.’i misafir ettik.Tamamlanan tedavisinin ardından bugün işbaşı yapan Hasan’ın da artık, mutlu olduğu bir işi, huzurla yaşayacağı sıcak bir yuvası var. Teşekkürler hayırseverler, Teşekkürler Türkiye.

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