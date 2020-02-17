Bakan Pakdemirli açıkladı! 81 ilde gıda bazlı ürün denetimleri başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmalara göz açtırmayacak. 81 ili kapsayan ürün bazlı gıda denetimleri için düğmeye basıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kapsamda 81 ilde 6 gün boyunca gıda denetimi yapılacak. İlk denetim ise süt ve süt ürünlerinde yapılacak." diye konuştu.

"WhatsApp şikayet hattı açacağız"

Bakan Bekir Pakdemirli, şunları kaydetti: Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak. Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız.