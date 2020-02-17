Bakan Pakdemirli açıkladı! 81 ilde gıda bazlı ürün denetimleri başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmalara göz açtırmayacak. 81 ili kapsayan ürün bazlı gıda denetimleri için düğmeye basıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kapsamda 81 ilde 6 gün boyunca gıda denetimi yapılacak. İlk denetim ise süt ve süt ürünlerinde yapılacak." diye konuştu.
"WhatsApp şikayet hattı açacağız"
Bakan Bekir Pakdemirli, şunları kaydetti: Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak. Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız.
Bakanlık gıdada hile yapan firmaları açıklamıştı
Bakanlık geçtiğimiz günlerde gıdada hile yapan 74 firmaya ait 99 ürünü ifşa etmişti. Bu ürünlerden 69 parti ürün taklit ve tağşiş kapsamında, 30 parti ürün ise ilaç etken maddesi tespit edildiği için kamuoyu ile paylaşıldı. Böylece 2012'den bu yana 1486 firmaya ait 3 bin 301 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.
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