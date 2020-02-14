Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı açıkladı! Marka marka tam liste
Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar incelemesi sonucu taklit ve tağşiş yapıldığı saptanan 74 firmaya ait 99 ürünü kamuoyu ile paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gıda konusunda, "İfşalarımız devam edecek" sözünün ardından Bakanlığın internet sitesinde toplum sağlığını bozmaya müsait 74 gıda firması kamuoyuna duyuruldu.
İFŞA LİSTE YAYINLANDI
Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31'inci maddesi 6'ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceğinin hükme bağlandığı hatırlatıldı. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının bakanlık resmi internet sitesinde bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmünün yer aldığı anımsatıldı.
Bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen aralarında süzme çiçek balı, alkollü ve alkolsüz içecekler, bitkisel yağ ve margarin, çikolata, et ve süt ürünlerinin yer aldığı ürünler ile firma ve üretim yerleri liste halinde paylaşıldı.
İŞTE O FİRMALAR
Bakanlığın paylaştığı taklit ve tağşiş ürün üreten firmalar şöyle:
"Güven Bar Restaurant-Ordu. Doruk Gıda İmalat ve Paketleme-Avcılar. Özmertler Mobilya Ambalaj Temz.Gıda Teks.İnş.San.Tic. Ltd.Şti. Adıyaman. MKD Fonksiyonel Ürünler Gıda Medikal ve Kozmetik İç ve Dış Tic Ltd. Şti. Avcılar. Global Enerji İçecekleri -Beylikdüzü. Pars Fonksiyonel Enerji İçecekleri Gıda Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece. Hünkar Bal - Çankaya. Çeşme Süt ve Tarım Ürün. San. Tic. Paz. Ltd. Şti./Selçuk-İzmir. Okan Gıda Üretim Pazarlama- Bayrampaşa/İstanbul. Agen Çay Pazarlama- Akçaabat/Trabzon. Gap Çay Gıda San. İth. İhr. Paz. Tic. Ltd. Şti. Sarıçam/Adana. Başar Çay Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Tekkeköy/Samsun. Ali Yelyetmez Global Enerji İçecekleri- Beylikdüzü/İstanbul. Değirmencioğlu Çay Paketleme Gıda Pazarlama Arsin/Trabzon. Başar Çay Gıda Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi-Tekkeköy-Samsun. Uğur Sertkaya Albatros Market - Denizli. Soliya Gıda İnşaat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Torbalı/İzmir. Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi -Orhangazi/Bursa. Seyyar Manav- Cesim Şen- Nazilli/Aydın.