Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı açıkladı! Marka marka tam liste

İŞTE O FİRMALAR

Bakanlığın paylaştığı taklit ve tağşiş ürün üreten firmalar şöyle:

"Güven Bar Restaurant-Ordu. Doruk Gıda İmalat ve Paketleme-Avcılar. Özmertler Mobilya Ambalaj Temz.Gıda Teks.İnş.San.Tic. Ltd.Şti. Adıyaman. MKD Fonksiyonel Ürünler Gıda Medikal ve Kozmetik İç ve Dış Tic Ltd. Şti. Avcılar. Global Enerji İçecekleri -Beylikdüzü. Pars Fonksiyonel Enerji İçecekleri Gıda Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece. Hünkar Bal - Çankaya. Çeşme Süt ve Tarım Ürün. San. Tic. Paz. Ltd. Şti./Selçuk-İzmir. Okan Gıda Üretim Pazarlama- Bayrampaşa/İstanbul. Agen Çay Pazarlama- Akçaabat/Trabzon. Gap Çay Gıda San. İth. İhr. Paz. Tic. Ltd. Şti. Sarıçam/Adana. Başar Çay Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Tekkeköy/Samsun. Ali Yelyetmez Global Enerji İçecekleri- Beylikdüzü/İstanbul. Değirmencioğlu Çay Paketleme Gıda Pazarlama Arsin/Trabzon. Başar Çay Gıda Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi-Tekkeköy-Samsun. Uğur Sertkaya Albatros Market - Denizli. Soliya Gıda İnşaat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Torbalı/İzmir. Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi -Orhangazi/Bursa. Seyyar Manav- Cesim Şen- Nazilli/Aydın.